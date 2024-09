Maratona Internacional Maurício de Nassau chega à 13ª edição; saiba data e como se inscrever

A- A+

A Maratona Internacional Maurício de Nassau chega à 13ª edição no dia 29 de setembro.





A corrida deste ano será disputada nas categorias individual masculino e individual feminino, nas modalidades de 5km, 10km, 21km e 42km.

A largada da prova de 42km acontece às 4h, enquanto as outras modalidades iniciam às 5h30. Todas elas iniciam no Forte do Brum, no Bairro do Recife.

Poderão participar da corrida atletas profissionais e amadores, de ambos os sexos, e maiores de 16 anos, desde que estejam regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova.

A maratona contará com três categorias: geral, universitária e atletas com deficiência.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site da organização do evento. Os valores custam a partir de R$ 125,00, para o público geral, e R$ 62,50, para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições incluem um kit contendo um número de peito, quatro alfinetes de segurança, um chip, uma camisa, uma sacola e uma medalha pós prova.

A entrega dos kits acontece nos dias 27 de setembro, das 10h às 20h, e 28 de setembro, das 9h às 16h, na quadra da UNINASSAU, no bairro das Graças.

Veja também

Futebol Internacional Fenerbahçe x Galatasaray: saiba onde assistir o clássico turco