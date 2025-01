A- A+

Gestão Máximo Igor Macedo é reeleito presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) O potiguar é mandatário da entidade máxima do xadrez brasileiro desde 2021

A Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) reelegeu o potiguar Máximo Igor Macedo por mais quatro anos.

Presidente da entidade desde 2021, o dirigente foi reeleito nesta quarta-feira (29) para o quadriênio 2025/2028, em assembleia realizada na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Inscrito pela chapa "Xadrez para Todo Brasil", o atual mandatário recebeu 14 votos contra nenhum do candidato pela chapa "Restauração do Xadrez Brasileiro, Denrick Cabral, que não compareceu ao pleito.

Apenas a Federação do Espírito Santo não votou, pois não esteve presente e nem votou eletronicamente.

Igor Macedo terá como vice-presidentes Ivanildo Júnior Vieira de Melo (Financeiro), Kaiser Luiz Mafra (Técnico), Maíce Bárbara Miranda (Administrativo), César Brasil (Relações Exteriores) e Marco Antônio Hazin (Relações Interiores).

Também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal: Fernando José Rezende Nesi (Auditor), Flávio América (Membro Efetivo), além de Kallyane da Costa e Marília Pinto (Membros Suplentes).

Uma das marcas da gestão de Igor Macedo foi a regionalização da modalidade com o projeto "Xadrez para todos", atingindo as regiões do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

No último ano, a CBX conseguiu realizar 32 etapas do Circuito Nacional, atingindo um recorde histórico, superando as 22 etapas de 2022 e 23 de 2023.

