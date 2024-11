Meia do Tottenham é suspenso por sete jogos por insulto racial a companheiro de equipe

A- A+

O meio-campista do Tottenham, Rodrigo Bentancur, foi suspenso por sete partidas pela Associação de Futebol (FA) por usar uma ofensa racial contra seu companheiro de equipe Son Heung-min. Ele também foi multado em £ 100.000.

O uruguaio foi acusado pela FA em setembro após comentários feitos durante uma aparição na TV do Uruguai, em junho. "Rodrigo Bentancur negou a acusação, mas a comissão reguladora independente considerou que ela estava provada e impôs suas sanções após uma audiência", disse um comunicado da FA.

O jogador de 27 anos não retornará aos gramados até 26 de dezembro, perdendo partidas da Premier League contra Manchester City, Liverpool e Chelsea, entre outros, além das quartas de final da Copa da Liga contra o Manchester United.

No entanto, ele poderá jogar contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Também estará disponível para as partidas do Tottenham na Liga Europa.

Ao acusar o jogador uruguaio, a FA disse que houve "uma suposta violação da regra E3 da FA por má conduta em relação a uma entrevista à mídia".

Segundo a rede de televisão BBC, o jogador, enquanto aparecia em uma TV uruguaia, disse sobre o companheiro: "Do Sonny? Pode ser do primo do Sonny também, já que eles são todos iguais." Após o ocorrido, Bentancur se desculpou no Instagram e declarou que os comentários eram uma "piada de péssimo gosto".

