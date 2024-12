A- A+

ESPORTES Melhores atletas do ano serão revelados em festa do COB nesta quarta-feira (11) Prêmio Brasil Olímpico será realizado no Vivo Rio, com transmissão do Sportv e Canal do Time Brasil no Youtube

O Prêmio Brasil Olímpico de 2024, evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e que celebra as principais conquistas do ano, será realizado nesta quarta-feira, no Vivo Rio, na zona sul da capital carioca. A festa terá transmissão ao vivo do Sportv e do Canal do Time Brasil no Youtube, a partir das 19h.

Durante a cerimônia serão conhecidos os vencedores das categorias Melhor do Ano – Troféu Rei Pelé que homenageia os atletas que mais se destacaram no masculino e no feminino.

Entre as mulheres as finalistas são Rebeca Andrade (ginástica artística), Beatriz Souza (judô) e Ana Sátila (canoagem slalom). Entre os homens, Caio Bonfim (atletismo), Edival Pontes (taekwondo) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade).

Na última edição, em 2023, foram eleitos Rebeca Andrade (ginástica artística) e Marcus D’Almeida (tiro com arco).

A edição 2024 do Prêmio Brasil Olímpico vem com novidade. O COB premiará a melhor treinadora de esporte individual, além do melhor treinador de esporte individual. Até ano passado, somente um profissional era homenageado nesta categoria, além do destaque no esporte coletivo. Agora serão três prêmios para os treinadores.





Além destes, José Roberto Guimarães será um dos homenageados da noite. O treinador tricampeão olímpico e atleta olímpico de voleibol receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que celebra sua vitoriosa carreira e sua imensa contribuição ao esporte brasileiro.

Ainda é possível votar, até a hora de cerimônia, para ajudar a escolher os vencedores de três categorias que têm voto popular. Uma delas é exatamente sobre popularidade online: o Atleta da Torcida. Concorrem a esse prêmio: Ana Sátila (Canoagem Slalom), Beatriz Souza (Judô), Tatiana Weston-Webb (Surfe), Alison dos Santos “Piu” (Atletismo), Caio Bonfim (Atletismo) e Darlan Souza(Voleibol).

A votação está aberta neste link.

Durante a Cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, que será apresentada por Larissa Manoela, Madrinha do Time Brasil, e Paulo Vieira, apresentador da TV Globo, também serão entregues os troféus aos vencedores de melhor do ano em cada uma das modalidades olímpicas. Veja a lista abaixo.

Vencedores por modalidade:

Atletismo - Caio Bonfim

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Badminton – Juliana Vieira

Basquete 3x3 – Luana Batista

Basquete 5x5 – Marcelinho Huertas

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking – B-Girl Mini Japa

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo Bala Loka

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo de Estrada – Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski

Ciclismo de Pista – Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Zion Bethonico

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Rodrigo Hanada

Futebol – Lorena

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Rítmica - Barbara Domingos

Ginástica de Trampolim - Ryan Dutra

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Rafael Lozano

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei Sobre a Grama – Lucas Varela

Judô - Beatriz Souza

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos

Natação - Guilherme Costa

Pentatlo Moderno – Isabela Abreu

Polo Aquático – Gabriel Sojo

Remo – Lucas Verthein

Rugby Sevens – Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Tatiana Weston-Webb

Taekwondo - Edival Pontes

Tênis - Beatriz Haddad Maia

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida

Tiro esportivo – Geovana Meyer

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vela – Bruno Lobo

Vôlei – Gabi Guimarães

Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia

Wrestling Greco-Romana – Joilson Junior

Wrestling Livre – Giulia Penalber

