Segurança de Messi mostra "treino extremo" com renomado brasileiro e surpreende a web

Yassine Cheuko, guarda-costas de Lionel Messi, gravou um vídeo de seu treinamento "extremo" e deixou seus seguidores chocados. Pela sua conta no Instagram, o segurança do craque argentino deixou clara sua resistência e sua força para estar sempre ativo e alerta para proteger o atual camisa 10 do Inter Miami e da seleção argentina.



Num parque, Cheuko e Luan Aguirre Elias, renomado atleta brasileiro dedicado às artes marciais, revelaram a dureza de sua preparação para se manterem em forma. Com um método nada convencional, o guarda-costas pediu ao colega que usasse um pneu, semelhante ao de um caminhão, para testar a resistência da sua região abdominal.

Deitado sobre uma estrutura de metal, Cheuko, com o torso nu, sofria os constantes golpes de Luan Aguirre que, com o pneu nas mãos, começou a bater na região abdominal do guarda-costas. Com expressão de sofrimento, o responsável pela segurança de Messi sentiu a satisfação de suportar estes golpes secos que o ajudam a endurecer os músculos.

Superado esse desafio, Cheuko colocou à prova suas habilidades nas artes marciais lutando contra Aguirre, que levou vários socos no corpo e uma chave na região do pescoço que o jogou no chão e o deixou imobilizado.

Para finalizar a atuação, o atleta fez um movimento específico com o corpo para conseguir colocar as pernas no pescoço do colega, e assim deixá-lo à beira do nocaute.

Num misto de habilidade, técnica e habilidade, o preparador físico mostrou no vídeo seu conhecimento sobre o assunto e demonstrou que estava em forma diante de uma possível situação que expusesse o capitão da seleção argentina.

Após a publicação deste vídeo no Instagram, os seguidores do ex-combatente das Forças Armadas Iraquianas receberam um grande número de comentários, que destacaram, em primeiro lugar, a sua formação e, por outro, a segurança que dá a Messi quando ele está em forma física.



“Não quero mais a foto com o Messi”; “Messi está blindado”; “Não me preocupo com a segurança do Messi”; “Queria ir para Miami entrar em campo para abraçar Lionel, mas vendo isso prefiro não” e “Temos que proteger o capitão” foram as menções mais notáveis da postagem.

