Futebol Sem Mezenga e Paulo Sérgio, Pivetti terá de quebrar a cabeça para montar ataque Com suspensão do primeiro e lesão do segundo, Náutico pode improvisar peças no ataque

Justo quando o técnico Bruno Pivetti parecia ter encontrado a solução para o ataque do Náutico, com a utilização da dupla de centroavantes, formada por Bruno Mezenga e Paulo Sérgio, veio a má notícia: ambos desfalcarão o time na partida diante do Sampaio Corrêa, sábado (27), no Castelão, pela 15ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. A missão agora é encontrar os substitutos para manter o Timbu na luta pelo G8.

Bruno Mezenga, autor de três gols na Série C, recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo passado, diante do Athletic. No mesmo embate, Paulo Sérgio deixou o gramado com dores na coxa e não terá condições de viajar com a delegação para o Maranhão. O camisa 9 é artilheiro do Timbu na competição, com oito.

Alternativas

Sem outras opções de centroavantes, Pivetti pode escalar Felipe Ferreira, Cléo Silva ou Kayon entre os titulares. Um ou dois deles, a depender da formação.

“Estou preparado (para jogar). Se for da vontade de Deus e do professor, vou abraçar essa oportunidade e continuar trabalhando para ficar em alto nível”, afirmou Kayon. O prata da casa ainda não atuou como titular em 2024, entrando no decorrer de três partidas na Série C.

Uma alternativa, que inclusive foi utilizada diante do Athletic, já foi descartada. O meia Matheus Melo entrou no lugar de Paulo Sérgio no decorrer do duelo e poderia repetir a dose perante o Sampaio, mas foi expulso e cumprirá suspensão automática.

Wendel Lessa, Marco Carvalho e Andrey seriam opções para reforçar o meio-campo, com uma postura mais defensiva. Há, com menor probabilidade, a chance de nova improvisação de Luiz Paulo na frente. O lateral-esquerdo esteve fora do jogo passado por suspensão.

Tabela

O Náutico é o atual 11° colocado da Série C, com 17 pontos. O Sampaio está em 16°, com 13. Um triunfo, a depender dos demais resultados da rodada, pode recolocar o Timbu no G8.

Além de vencer o Sampaio, a torcida do Náutico é pela derrota do Tombense (7°, com 20) para o Athletic, em Tombos. Além disso, ajudaria um tropeço do Ypiranga (8°, com 19) ante o Botafogo-PB, no Colosso da Lagoa. Há ainda um confronto direto entre Remo e Figueirense, nono e décimo, respectivamente, com 19 pontos.

