Série B Mirassol x Chapecoense: veja escalações e onde assistir O duelo que pode garantir o primeiro acesso do Leão à primeira divisão acontece neste domingo (24), a partir das 18h30 (horário de Brasília)

Mirassol e Chapecoense se enfrentam pela 38ª rodada da Série B, neste domingo (24), a partir das 18h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia.

O confronto pode ser histórico e garantir o primeiro acesso do Leão à primeira divisão do futebol nacional.

Com o empate em 1 a 1 diante do Operário-PR, o Mirassol chegou à última rodada na segunda posição com 64 pontos. O Leão precisa da vitória simples para não depender de tropeços dos concorrentes diretos: Novorizontino, Ceará e Sport.

A Chapecoense conseguiu evitar o rebaixamento antes da última rodada da Série B com a vitória por 2 a 1 contra o Coritiba.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Gabriel, Danielzino, Neto Moura e Iury Castinho; Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Chapecoense: Gasparotto; Mailton, Doma, Jhonnathan e Walter Clar; Victor Caetano, Buchecha e Rubens; Mailson, Marcelinho Jr e Jenison. Técnico: Celso Rodrigues (auxiliar).

Onde assistir: Goat e Premiere.



