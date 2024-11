Mirassol será quinto clube a estrear na Série A desde a era dos pontos corridos; veja lista

A- A+

Grande surpresa na lista dos quatro clubes que conseguiram o acesso à Série A, o Mirassol será o quinto na história a estrear na elite nacional desde que o campeonato adotou o sistema de pontos corridos, em 2003. Tudo isso no ano do centenário. Um feito enorme para a pequena cidade homônima de pouco mais de 60 mil habitantes, que se acostumou nos últimos anos a ver a equipe amarela subir degraus importantes no Brasil.

O Mirassol tem no currículo títulos das Séries D (2020) e C (2022). Com um moderno Centro de Treinamento de R$ 15 milhões, o clube é comandado pelo técnico Mozart Santos e teve como principal destaque na temporada o centroavante Guilherme Dellatorre, autor de 10 gols, além do goleiro Alex Muralha, que ajudou o Leão a ter a melhor defesa da Série B, com apenas 26 gols tomados.





Caçulas

Antes do Mirassol, o primeiro clube que estreou na Série A já no atual modelo de disputa foi o Brasiliense, em 2005. A equipe do Distrito Federal foi rebaixada, terminando em último e, desde então, não voltou mais à elite. Em 2008, foi a vez do Ipatinga ocupar uma vaga no Brasileirão. Os mineiros seguiram o mesmo caminho, caindo na mesma temporada, na lanterna, e jamais voltando.

No ano seguinte, foi a vez de o Grêmio Barueri estrear na elite. Na temporada inicial, o clube terminou em 11º. Na seguinte, porém, foi rebaixado, ficando em último - quando já se chamava Grêmio Prudente.

Por fim, o mais recente da lista foi o Cuiabá, em 2021. O clube ficou em 15º na estreia, seguindo na elite também nos dois anos seguintes, ocupando a 16ª (2022) e 12ª (2023) posições. Neste ano, contudo, o Dourado está em 19º, a caminho da queda à Segundona.

O Grêmio Barueri está sem divisão, enquanto Ipatinga e Brasiliense estão na Série D. O Mirassol subiu em 2024 ao lado de Santos, Sport e Ceará. Rival da equipe paulista, o Novorizontino chegou a brigar também pelo acesso e poderia estar nesta lista, mas caiu de nível na reta final e ficará mais um ano na Série B.

