Mirassol conquista vitória no apagar das luzes e ultrapassa Sport, que ainda joga nesta rodada

Mirassol e Vila Nova entraram em campo no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 30ª rodada da Série B, para disputar uma vaga no grupo dos quatro que vão à primeira divisão do futebol brasileiro. O empate ainda deixava o time da casa no G4, mas, aos 50 minutos da etapa final, Negueba decidiu dar os três pontos ao Mirassol com um balaço de fora da área. O Vila Nova, por sua vez, terminou a partida com menos dois jogadores em campo - além da derrota.



Com o resultado, o Leão do interior paulista ultrapassa o Sport e vai à 3ª colocação da Segundona com 50 pontos ganhos em 30 jogos disputados. Já o Vila, que leveva um importante ponto para Goiânia, permanece com 46 pontos na 6ª colocação do campeonato. Agora, o Mirassol enfrenta o Santos, no próximo sábado, dia 12, às 18h30 (horário de Brasilía), na Vila Belmiro. No dia seguinte, também às 18h30 (horário de Brasília), o Vila Nova disputa o clássico Go-Vi, contra o seu rival Goiás, na Serrinha.

A partida começou intensa, marcada por muitas faltas e poucas jogadas ofensivas. O Mirassol, contando com o apoio da torcida, teve mais posse, mas não conseguiu criar oportunidades claras. O destaque do Vila Nova, Alesson, fez um cruzamento que foi afastado, enquanto Neto Moura e Emerson Urso também não acertaram a meta adversária. Após os 40 minutos, o Mirassol se aproximou do gol, mas a defesa do Vila se manteve firme, levando o jogo empatado para o intervalo.

No segundo tempo, a emoção aumentou. O Vila tentou se impor, mas o Mirassol se defendeu bem. Gabriel e Léo Gamalho tiveram boas chances, mas falharam. Aos 24 minutos, um pênalti marcado para o Mirassol foi anulado após revisão do VAR. A situação mudou aos 29 minutos, quando Alex Silva foi expulso por acumular cartões, deixando o Vila com um a menos.

Com a vantagem numérica, o Mirassol pressionou. Léo Gamalho cabeceou para fora em uma boa oportunidade aos 37 minutos. No fim do jogo, aos 50 minutos, Negueba foi feliz em um chute de fora da área e garantiu a vitória. Aos 53 minutos, o Vila Nova ficou ainda mais desfalcado com a expulsão de Fábio, terminando a partida com apenas nove jogadores.





Ficha do jogo



Mirassol 1 -

Alex Muralha; Lucas Ramon (Cristian), João Victor, Luiz Gazal e Zeca (Zé Mário); Neto Moura, Gabriel (Iury Castilho), Danielzinho e Chico Kim (Negueba); Fernandinho e Léo Gamalho. Técnico: Mozart.



Vila Nova 0 -

Denis Jr; Alex Silva, Dankler, Jemes, Rhuan; Ralf, Cristiano, Igor Henrique (João Lucas); Todinho (Vanderley), Alesson (Gabriel Silva), Emerson Urso (Fábio). Técnico: Luizinho Lopes.



Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol/SP)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Gols: Negueba, aos 50 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Cristian (MIR), Zeca (MIR), Negueba (MIR) e Léo Gamalho (MIR); Cristiano (VIL) e Júnior Todinho (VIL)

Cartões vermelhos: Alex Silva (VIL) e Fábio (VIL)



RENDA: R$ 77.330,00.



PÚBLICO: 5.594 pagantes.

