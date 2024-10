A- A+

Atletismo Mirelle Leite conquista o tricampeonato sul-americano sub-23 de Atletismo, na Colômbia Além do título nos 3.000 metros com obstáculos, pernambucana ficou com o bronze no 1.500 metros rasos

A pernambucana Mirelle Leite conquistou o tricampeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo, no último final de semana, nas pistas da cidade de Bucaramanga, na Colômbia. A indígena da cidade de Pesqueira, no Agreste do Estado, completou a prova dos 3.000 metros com obstáculos com o tempo de 10min33seg61.

Ela ficou à frente da peruana Verônica Monte (10min34seg15) e da medalha de bronze, a equatoriana Leydi Gallo (10min37seg58). O resultado foi bastante comemorado pela atleta, pois marca o início do ciclo olímpico de Los Angeles 2028, quando Mirelle tentará mais uma vez defender o Brasil nas Olimpíadas.

Além do ouro nos 3.000 metros com obstáculos, a corredora ainda levou a medalha de bronze nos 1.500 metros, com o tempo de 4min34seg58, atrás apenas da peruana Anita Mendonza (4min27seg46) e da colombiana Karol Londoño (4min27seg58).

“Foram dois resultados muito positivos e que me impulsionam para buscar marcas cada vez melhores. Conquistar o tricampeonato Sul-Americano é importante porque o nível da competição é muito alto e isso mostra que estamos no caminho certo na preparação rumo a Los Angeles”, comentou Mirelle Leite.

Morando em São Paulo desde 2022, a pernambucana foi um dos destaques da equipe do Brasil na competição. Ela contribuiu para o tricampeonato do Brasil no Sul-Americano sub-23 de Atletismo. Com 456,50 pontos a equipe brasileira superou a Colômbia, vice com 325, e a Argentina, terceira colocada com 102 pontos. Os títulos do masculino e do feminino também ficaram com o País.

Durante os três dias de competição, os atletas brasileiros conquistaram 50 medalhas (19 de ouro, 19 de prata e 12 de bronze).

