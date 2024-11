MotoGP: Grande Prêmio de Valência é cancelado devido a enchentes na Espanha

A- A+

O Grande Prêmio de MotoGP de Valência, previsto para ser a última etapa do campeonato mundial de 15 a 17 de novembro, foi cancelado devido às enchentes mortais que atingiram a região. Um novo circuito será anunciado em breve para sediar a última corrida da temporada, informou o promotor do MotoGP nesta sexta-feira.

A região de Valência, no sudeste da Espanha, foi afetada nesta semana por enchentes que deixaram pelo menos 205 mortos e dezenas de desaparecidos, segundo o último balanço. O campeonato de MotoGP está atualmente muito disputado entre o espanhol Jorge Martin e o italiano Francesco Bagnaia, e o título pode ser decidido apenas na última etapa.

Os satélites da Nasa, a agência espacial americana, conseguiram registrar como o antes e depois da paisagem afetada pela tempestade.

Buscas continuam

As equipes de resgate espanholas prosseguiam nesta quinta-feira com as buscas. Quase mil militares foram mobilizados, principalmente na região de Valência, no leste do país, ao lado de bombeiros, policiais e socorristas que tentam localizar eventuais sobreviventes e retirar os destroços provocados pela tempestade.

Dos 95 mortos, 92 foram registrados na Comunidade Valenciana, a região mais afetada. Duas pessoas faleceram na vizinha Castilla-La Mancha e uma na região da Andaluzia. O número de vítimas, o mais elevado no país desde as inundações que deixaram 300 mortos em outubro de 1973, "vai aumentar" porque ainda há muitos desaparecidos, advertiu o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, declarou três dias de luto nacional e visitará o centro de coordenação das tarefas de resgate em Valência nesta quinta-feira. Mas a imprensa espanhola já questiona a demora na reação das autoridades e dos serviços de socorro. A agência de proteção civil, que é acionada durante desastres nacionais, não emitiu um alerta até às 20h15 (horário local) de terça-feira, quando a inundação já havia causado muitos danos.

“A magnitude da tragédia levanta dúvidas sobre o fato de a população ter sido avisada tarde demais: A Proteção Civil enviou alertas quando já havia cidades inundadas”, diz a manchete do site do jornal espanhol El Mundo.

