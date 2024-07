A- A+

Segurança nos estádios MPPE apresenta plano de ação do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor Bruno Becker e Yuri Romão, presidentes de Náutico e Sport, respectivamente, marcaram presença na reunião; membros das forças de segurança do Estado também estiveram no local

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o plano de ação do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público de Pernambuco (Nudtor/MPPE), nesta segunda-feira (22).

O objetivo da atuação do Nudtor é na segurança nas praças esportivas e no respeito aos direitos do torcedor enquanto consumidor.

O grupo foi formado em abril deste ano e essa foi a primeira reunião aberta com outros atores de seguranças e do futebol.

Marcaram presença no evento, realizado na sede do Ministério Público de Pernambuco, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, representantes das forças de segurança, membros do judiciário e os presidentes de Náutico e Sport, Bruno Becker e Yuri Romão, respectivamente, além de Evandro Carvalho, mandatário da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, não compareceu, mas o clube também teve um representante.

O procurador-geral de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Marcos Carvalho, ressaltou a importância da atuação conjunta de todos esses atores para coibir episódios de violência no estado.

"Nenhuma instituição vai conseguir resolver esse problema sozinha. A criação do Nudtor vem nesse sentido. Uma visão do Ministério Público não só na área criminal, mas também dos direitos dos torcedores enquanto consumidores. Estamos ligados nos crimes cometidos de forma reiterada em diversos locais da cidade, que marcam confrontos infernizando a vida das outras pessoas. Tem que ser aplicada a legislação comum para essas pessoas", disse Marcos.

O principal ponto destacado pelo MPPE através do Nudtor foi a necessidade do cadastramento dos torcedores com controle de acesso das torcidas organizadas por meio reconhecimento facial.

Além disso, a reunião já definiu um cronograma com reuniões específicas com cada grupo.

Primeiro, terá uma conversa com os atores de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros para definir procedimentos.

Os clubes e a FPF também terão momentos com o Nudtor. Após essas três reuniões, acontecerá uma conversa com Torcidas Organizadas.

Promotor do MPPE e coordenador do Nudtor, Antônio Arroxelas ressaltou que o foco principal são os grupos organizados com cultura de paz.

"Nem o Ministério Público nem os órgãos de segurança vão conversar com quem comete crime e é criminoso. A conversa será com torcidas organizadas de uma cultura de paz. Temos como objetivo chegar naqueles torcedores que fazem o uso de torcidas organizadas para prática de violência, mas conversar será com os torcedores de paz".

Posicionamento dos clubes

Yuri Romão, presidente do Sport, e Bruno Becker, presidente do Náutico. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

O presidente do Náutico, Bruno Becker, marcou presença na reunião e valorizou a proposta idealizada pelo Nudtor.

"Este tipo de reunião é de suma importância para o aprimoramento dos protocolos de segurança adotados em eventos esportivos. Estiveram presentes representantes de vários órgãos de segurança e da Federação Pernambucana de Futebol, mostrando a importância da união dos poderes em busca da melhor alternativa para o torcedor".

Yuri Romão, mandatário do Sport, chegou a comentar que o clube teve um prejuízo direto de R$ 4 milhões pelo atentado ao ônibus do Fortaleza no início do ano, praticado por um grupo organizado.

"Os clubes têm a capacidade de coletar informações de torcedores e torcidas organizadas e também executar medidas de prevenção que o poder público possa pedir", iniciou Yuri.

"Acredito que todos os clubes precisam participar dessa mobilização que o Ministério Público Estadual está proporcionando. Isso para que possamos ter de volta a paz e trazer de volta às famílias aos estádios", completou o presidente rubro-negro.



