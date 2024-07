A- A+

Futebol Sport oficializa contratação do lateral Di Plácido Argentino desembarca no Recife para substituir Pedro Lima, foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra

O Sport oficializou nesta segunda (22) a contratação do lateral argentino Di Plácido, ex-Botafogo e que estava no Lanús. O jogador fica no Leão até junho de 2025 com opção de compra ao final do vínculo.

Di Plácido, de 30 anos, também vestiu as camisas do All Boys e Atlético Tucumán, ambos da Argentina. O atleta se junta ao atacante Lenny Lobato, que estava no Velez Sarsfield, da Argentina, na lista de reforços do Sport para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja também

Segurança nos estádios MPPE apresenta plano de ação do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor