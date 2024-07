Árbitro de Náutico x Athletic relata na súmula objetos atirados pela torcida alvirrubra

A- A+

O árbitro Murilo Ugolini Klein, responsável por comandar a partida entre Náutico e Athletic, empatada em 2x2, nos Aflitos, no último domingo (21), pela Série C do Campeonato Brasileiro, anotou na súmula que diversos objetos foram atirados no gramado pela torcida alvirrubra.

Os arremessos começaram após o segundo gol do Athletic, marcado por Neto Costa. Na comemoração, o atleta fez o sinal de um “T” com os braços, em alusão à principal uniformizada do Santa Cruz, rival do Náutico.

Na súmula, Klein diz que “foram arremessados objetos como: copos plásticos, chinelos e tênis em direção ao campo e nos jogadores da equipe visitante quando na comemoração do gol da equipe aos 34 minutos do segundo tempo”.

O Náutico informou que identificou os responsáveis pelos arremessos, o que pode ajudar o Timbu a não ser punido pela ação. O ato poderia ocasionar multa de R$ 100 a R$ 100 mil por infração no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune “lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.

