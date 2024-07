Náutico representará na CBF contra o árbitro Murilo Ugolini Klein

A- A+

O Náutico comunicou nesta segunda (22) que enviará uma representação contra o árbitro Murilo Ugolini Klein, do Paraná, à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O profissional esteve à frente da partida do Timbu diante do Athletic, no último domingo (21), nos Aflitos, empatada em 2x2, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Na nota, o Náutico cita que o profissional cometeu "erros claros", destacando "a não marcação de um pênalti no primeiro tempo, quando um atleta da equipe mineira usou o braço para tocar na bola dentro da área. Este erro soma-se às inúmeras inversões de faltas – ou não marcação delas –, aos cartões amarelos excessivos e sem critério, e à conduta do árbitro dentro de campo, que se tornou o principal obstáculo para o andamento da partida", citou.

A diretoria do Náutico também reclamou de um comportamento dos adversários quanto aos torcedores nos Aflitos. "A arbitragem fez vista grossa para o autor do segundo gol do Athletic e para o banco de reservas da equipe mineira, que provocaram a torcida alvirrubra com gestos e xingamentos, sem sofrerem qualquer punição". No confronto, os pernambucanos também ficaram na bronca de uma possível falta em Iran no lance do primeiro gol do Timbu e na expulsão do meia Matheus Melo.

O Náutico pedirá à CBF que Murilo Ugolini Klein seja submetido à reciclagem e que, ao retornar, não apite mais partidas da equipe alvirrubra na Série C.

