Nacional de Patos anuncia trio Kieza, Rogério e Derley, velhos conhecidos do futebol pernambucano

A- A+

Para a disputa do próximo campeonato estadual, o Nacional de Patos-PB anunciou, no início desta semana, reforços já visando a temporada de 2025. Entre comissão e novos atletas contratados para o Naça, estão velhos conhecidos do futebol pernambucano, como Kieza, Rogério e Derley, que possuem passagens por Sport, Náutico e Santa Cruz.

Kieza somou dois momentos de artilharias, títulos e acesso pelo Náutico. Rogério, o “Neymar do Nordeste”, atuou pelo Sport e também pelo Timbu. Já o volante Derley teve destaque pelo alvirrubro, além de três passagens pelo Santa Cruz.

Agora, mais experientes e rodados, chegam com a expectativa de buscar para o Nacional o que seria seu segundo título Paraibano da história. O primeiro veio em 2007, e nesse meio tempo o time oscilou entre primeira e segunda divisão do estado chegando até mesmo a conquistar a Série B do Paraibano em 2017 - último troféu levantado pelo clube do interior.

Como anda a carreira dos atletas

Kieza tem 38 anos e passou por cinco clubes nos últimos dois anos. Foram eles: Náutico, Brasiliense, Floresta, Rio Branco-ES e Pelotas-RS - o último até então, onde fez apenas duas partidas e não balançou as redes.

Rogério chega ao Canarinho do Sertão com 33 anos e últimas passagens por: Remo, CEOV Operário e Vitória das Tabocas, seu último clube, onde não conseguiu conquistar o acesso para a Série A1 do Pernambucano tendo sido eliminado na semifinal após terem feito a melhor campanha da fase de grupos.

Já Derley não entra em campo há dois anos. Agora, com 38 anos, está sem clube desde que deixou o Ferroviário, do Ceará, onde não atuou por problemas com inflamações na região do tendão de aquiles desde sua chegada. Tratando dores por quatro meses, teve sua saída acertada com o clube cearense sem sequer estrear.

A última vez que o trio esteve junto foi atuando pelo Timbu no ano de 2011, quando conquistaram o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro; 2012, já na Série A e conquistando vaga para a sulamericana do ano seguinte; e 2013, ano do último descenso alvirrubro da Série A para a Série B do Brasileirão.

Veja também

FUTEBOL BRASILEIRO Procuradoria do STJD pede gravações ao Grêmio para investigar suposto caso de racismo