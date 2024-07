A- A+

Futebol Briga para entrar, depois para não sair: Devity cita importância do G8 na Série C Na 11ª posição, com 17 pontos, o Náutico encara o Sampaio Corrêa, sábado (27), no Castelão

Na 11ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, o Náutico ainda não pode entrar no G8 nesta rodada mesmo que vença o Sampaio Corrêa, sábado (27), no Castelão. Isso porque haverá o confronto direto entre Figueirense e Remo, em Santa Catarina. Décimo e nono colocados, respectivamente, com 19 pontos.

Quem ganhar pode entrar no G8 - a depender do jogo da Tombense, em oitavo, com 20. Um empate entre paraenses e catarinenses deixaria ambos com 20 também, mas o Leão ficaria acima do Furacão pelo número de vitórias - superando também o Timbu no quesito.

Nesse cenário, o goleiro Deivity cita qual deve ser a ordem de prioridade do Náutico na Série C. “Nessa fase final, todos brigam por alguma coisa. Seja eles para sair de uma situação incômoda, ou nós para entrarmos no G8. Estamos focados em conseguir isso para, depois, brigar para não sair”, afirmou.

Dúvida

O atacante Paulo Sérgio é dúvida para o confronto. Com dores na coxa, o atleta ficou fora dos primeiros treinos da semana, mas realizou um trabalho físico na última sexta e fez o Náutico alimentar a esperança de utilizá-lo. O centroavante é o artilheiro alvirrubro na Série C, com oito gols.

Dois desfalques, porém, estão certos. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Bruno Mezenga está fora do jogo. Assim como Matheus Melo, expulso perante o Athletic. Felipe Ferreira e Kayon são opções para entrar no ataque. Na lateral, o técnico Bruno Pivetti terá o retorno de Luiz Paulo, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior.

“Temos qualidade também no grupo. A ausência de jogadores faz falta. Não é qualquer time que tem um ataque como o nosso, com Paulo e Mezenga. Mas o elenco tem qualidade. Contra Figueirense e Athletic, nós fizemos um segundo tempo tão bom quanto o primeiro e isso é devido à entrada do pessoal que entra”, frisou.

