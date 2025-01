Rodada da NBA tem derrotas dos Cavaliers e dos Warriors e 54 pontos de Gilgeous-Alexander

A- A+

A movimentada rodada da NBA contou com resultados inesperados e uma atuação de gala na noite desta quarta-feira (22). O Cleveland Cavaliers sofreu a segunda derrota nos últimos quatro jogos, o Golden State Warriors levou uma dura virada do Sacramento Kings e Shai Gilgeous-Alexander bateu seu recorde de pontos na vitória do Oklahoma City Thunder.



Em Houston, os Cavaliers parecem dar sinais de que a boa fase está perto do fim. Os donos da melhor campanha da temporada regular perderam a segunda em quatro jogos e a terceira nas últimas seis partidas. Mesmo assim, lideram com folga a Conferência Leste, com 36 vitórias e sete derrotas, agora empatados em aproveitamento geral com o Thunder, líder do Oeste.



Fora de casa, os Cavaliers foram batidos pelo Houston Rockets pelo apertado placar de 109 a 108, em partida decidida nos instantes finais. Cada equipe teve oportunidade de sacramentar a vitória, com dois arremessos livres certeiros de Alperen Sengun e, na sequência, com erros de Darius Garland em outros dois arremessos, em favor dos Cavaliers. Foi o suficiente para os Rockets confirmarem o triunfo diante de sua torcida.



Fred VanVleet foi o cestinha dos anfitriões, com seus 26 pontos, decisivos no último quarto, quando o time de Houston desperdiçou uma vantagem de 13 pontos e precisou reagir prontamente para buscar a vitória. Sengun e Amen Thompson contribuíram com um "double-double" cada: 18 pontos e 11 rebotes, e 16 pontos e 16 rebotes, respectivamente. Pelos Cavaliers, Garland foi o destaque, com 26 pontos.





Em outro resultado inesperado da rodada, o Golden State Warriors levou uma virada do Sacramento Kings por 123 a 117, fora de casa, nesta quarta.

A equipe da Califórnia chegou a liderar o placar por 18 pontos, mas não resistiu à reação liderada por DeMar DeRozan, autor de 32 pontos, e Domantas Sabonis, responsável por um "double-double" de 26 pontos e 18 rebotes.

