FUTEBOL Neymar assina contrato com o Santos; veja vídeo Atacante será apresentado ainda nesta sexta-feira, na Vila Belmiro

Neymar é jogador do Santos, agora no papel. Em vídeo publicado nesta sexta-feira, o clube registrou o momento da assinatura do contrato.

"Pode assinar, meu eterno Menino da Vila", escreveu o clube, em vídeo descontraído do jogador ao lado do presidente Marcelo Teixeira.

"Posso assinar, tem certeza?", brinca Neymar em pergunta a Teixeira antes de assinar o acordo.

"Posso assinar?", pergunta de volta o presidente. "Se você quiser...", brinca o jogador.

O atacante assinou contrato até o fim de junho. Ele será apresentado ainda na tarde desta sexta, em evento que já está acontecendo na Vila Belmiro.

