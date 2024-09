A- A+

TÊNIS Nº 2 do mundo, Sabalenka se declara em aniversário de empresário brasileiro: "Meu amor" Bielorrussa assumiu namoro após circular no paddock da Fórmula 1 no GP de Emiglia-Romana com Georgios Frangulis, CEO e fundador da Oakberry, marca de açaí

Recém-coroada no US Open, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, usou as redes sociais para parabenizar o namorado, o brasileiro Georgios Frangulis, de 36 anos.



A atleta compartilhou uma série de imagens ao lado do empresário e agradeceu pelo apoio nos últimos meses.

"Feliz aniversário, meu amor. Tenho muita sorte de ter você ao meu lado. Seu apoio não tem preço", escreveu Sabalenka.

Em outro post, nos stories do Instagram, os dois posaram juntos a bordo de um jatinho e diante de um bolo de chocolate.





A bielorrussa assumiu em maio o namoro com Frangulis, CEO e fundador da Oakberry, marca de açaí. A atleta publicou fotos do novo casal em suas redes sociais durante o GP de Emiglia-Romana de Fómula 1, em Ímola.





Aryna Sabalenka e Georgios Frangulis — Foto: Instagram

Em sua ida ao Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, ,Sabalenka visitou os boxes da equipe Haas, fez vídeos do local e fotos com o novo namorado. A corrida foi vencida pelo holandês Max Verstappen, num dia dia homenagens ao piloto brasileiro Ayrton Senna, morto há 30 anos no circuito.

No dia anterior, Sabalenka havia sido vice-campeã em Roma, do WTA 1000. Na final, ela perdeu para a polonesa Iga Swiatek, número um do mundo.

Desde janeiro, a tenista tem parceria com a marca de açaí de propriedade de Georgios, e ambos já eram vistos juntos pelo circuito. Inclusive, ele acompanhara Sabalenka no torneio de Madri e também em Roma.

