Paris-2024 Americano Noah Lyles corre com covid, leva bronze e termina prova de cadeira de rodas; veja imagens O velocista revelou ao final da prova que estava debilitado fisicamente

Ouro nos 100m rasos, Noah Lyles ficou com o bronze na prova dos 200m rasos desta quinta-feira (8) nas Olimpíadas de Paris. Após a corrida, que foi vencida pelo botsuanês Letsile Tebogooro, o americano estava sem fôlego e precisou utilizar cadeira de rodas para deixar a pista.

Depois da prova, o terceiro colocado revelou que correu os 200m rasos debilitado fisicamente por estar com covid.

"Eu queria correr. Me disseram que era possível, então simplesmente me afastei do resto", disse ele à NBC. Na quarta-feira ele havia participado das semifinais.

"Dos últimos três dias, este foi de longe o melhor. Não posso dizer que estou 100%, mais como 90 ou 95%", acrescentou.

Antes de entrar na pista para a disputa por medalha, Noah Lyles foi visto utilizando máscara. No entanto, o atleta americano correu sem nenhuma proteção.

Lyles já vê o sonho de sair de Paris-2024 com quatro medalhas de ouro desaparecer.

Na reta final destes Jogos, Lyles teoricamente tem a possibilidade de buscar consolo nos revezamentos, mas seu estado de saúde terá influência na decisão e sua participação pode estar comprometida.

Seus companheiros do 'Team USA' se classificaram nesta quinta-feira para a final de sexta-feira nos 4x100 metros.

Lyles não estava no quarteto porque a série classificatória foi realizada no mesmo dia da final dos 200 metros, mas, na sexta-feira, os americanos têm a possibilidade de modificar a composição do quarteto.

Para sábado haveria uma eventual final com o revezamento 4x400 metros.

--- Classificação da final dos 200m masculinos nos Jogos de Paris-2024, nesta quinta-feira:

1. Letsile Tebogo (BOT) 19.46 (recorde africano)

2. Kenneth Bednarek (EUA) 19.62

3. Noah Lyles (EUA) 19.70

4. Erriyon Knighton (EUA) 19.99

5. Alexander Ogando (DOM) 20.02

6. Tapiwanashe Makarawu (ZIM) 20.10

7. Joseph Fahnbulleh (LBR) 20.15

8. Makanakaishe Charamba (ZIM) 20.53

