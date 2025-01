A- A+

CORRIDA DE RUA Nordeste lidera crescimento da corrida de rua no Brasil, aponta estudo Participação de atletas do Nordeste salta de 9% para 22,3%, revela levantamento do "Perfil do Atleta Brasileiro"

A corrida de rua tem ganhado cada vez mais adeptos na região Nordeste. Esse hábito, que antes era restrito a poucos entusiastas, hoje reúne milhares de pessoas e vem crescendo a passos largos, como aponta o levantamento anual sobre o “Perfil do Atleta Brasileiro”, realizado pela Ticket Sports, plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos.

O levantamento revela um crescimento expressivo na participação de atletas do Nordeste em eventos esportivos, que passou de 9% em 2023 para 22,3% das inscrições no ano passado. A região foi a que mais cresceu no interesse pela prática esportiva.

A região também se consolida como a segunda com maior número de esportistas, atrás apenas do Sudeste, com 51%.

O movimento reflete a popularização da prática esportiva e a busca por qualidade de vida. Além disso, o crescimento pode estar relacionado ao turismo, já que o levantamento também mostra que 48% de todos os atletas inscritos (de todas as regiões) competiram em eventos fora de suas cidades ou estados.

O estudo divulgado é resultado da análise de mais de 1 milhão e 800 mil inscrições vendidas e 2.500 eventos abertos na plataforma ao longo de 2024.

"Os dados do Nordeste destacam o crescente interesse dos atletas da região, não apenas em participar de eventos locais, mas também em competir fora dela. Esse fenômeno reforça a importância da região, reconhecendo seu potencial e evolução, e sublinha a necessidade de intensificar os investimentos e ampliar o apoio ao Nordeste", afirma Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports.

Crescimento na participação de jovens e mulheres

A corrida de rua também teve grande adesão dos jovens. Em 2024, foi possível observar um crescimento no número de jovens entre 15 e 25 anos, que agora representam quase 11% do total de participantes em comparação aos 7,9% registrados em 2023.

Houve também um aumento significativo nos participantes com faixa etária de 26 a 35 anos, passando de 24,6% em 2023 para 27,9% no ano passado.

A participação feminina também teve um avanço, alcançando 49,9% do total de inscrições em 2024. Anteriormente, as mulheres representavam 47% dos inscritos.

