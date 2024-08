Olimpíadas 2024: velocista francesa pede namorado em casamento após quebrar recorde europeu

O clima de romance tomou conta das Olimpíadas de Paris-2024. Na última terça-feira (6), a velocista Alice Finot pediu seu namorado em casamento após quebrar o recorde feminino da modalidade.

A atleta francesa terminou em quarto lugar na final dos 3.000 metros com obstáculos, concluindo a prova em tempo recorde de 8min58s67.

De acordo com o jornal ingês Daily Mail, o pedido foi uma promessa que ela havia feito antes dos Jogos de Paris caso conseguisse finalizar a prova em menos de nove minutos.

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. pic.twitter.com/aGhtUqc469