Futebol Confira onde assistir aos jogos do Brasileirão deste domingo (21) Além de Atlético-MG x Vasco, que pode marcar a reestreia de Coutinho no Cruz-Maltino, rodada terá mais seis jogos

A 18ª rodada do Brasileirão continua a todo vapor neste domingo (21). Ao todo, sete partidas movimentam o dia, que pode marcar a reestreia de alguns jogadores.

Atlético-MG x Vasco

Em um confronto direto para se aproximar do G-6, o Atlético-MG recebe o Vasco, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida pode marcar a reestreia de Philippe Coutinho pelo Cruz-Maltino que, após 11 anos, voltou ao time que o revelou.

Relacionados a viagem rumo a Belo Horizonte



João Victor o atleta evolui satisfatoriamente no tratamento com atividades no campo acompanhado da fisioterapia;



Payet o atleta está liberado para atividades com o grupo, curado clinicamente, em fase final de… pic.twitter.com/yF3SA7I6Pk — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 20, 2024

Pelo lado do Galo, a expectativa é de fazer as pazes com a torcida. Desde a retomada do Brasileirão, após a pausa por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, o clube só venceu um dos seis jogos disputados em sua arena.

Sucesso nos Jogos Olímpicos!



‍ Em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, o Galo vai a campo neste domingo com um patch em apoio à delegação brasileira que, a partir da próxima semana, disputará as Olimpíadas #Paris2024.



Siga o @timebrasil e vamos juntos na torcida… pic.twitter.com/rMnaG803ao — Atlético (@Atletico) July 19, 2024

Onde assistir: Globo (RJ, MG, RS, SC, ES, MA, PB, PE, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere (Pay-per-view).

Bahia x Corinthians

Em outro jogo das 16h, o Bahia recebe o Corinthians, na Arena Fonte Nova. Apesar de ter sido surpreendido pelo Cuiabá na última rodada, perdendo em casa por 2 a 1, o Tricolor faz grande campanha no campeonato e pode voltar a ficar entre os quatro primeiros, caso vença o duelo.

Esquadrão pronto!



Elenco finalizou preparação pro jogo de amanhã na Fonte. Leia no link https://t.co/KTwZlfdg4w. #BBMP pic.twitter.com/E5UY1wmaxx — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 20, 2024

Já o Corinthians voltou a se reencontrar com a vitória na última rodada e venceu o Criciúma por 2 a 1, no primeiro jogo sob comando de Ramon Diaz. Em caso de vitória, o Timão pode respirar no campeonato e sair da zona de rebaixamento.

Treino do Timão É RAÇA!!



Últimos ajustes antes da viagem!



Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/q2nGsuXNuV — Corinthians (@Corinthians) July 20, 2024

Onde assistir: Globo (SP, BA, PR, GO, MS, MT, TO, AL, CE, SE e PA) e Premiere (Pay-per-view).

Cuiabá x Fluminense

Fechando a rodada do domingo, o Cuiabá recebe o Fluminense, às 20h, na Arena Pantanal. A partida também pode marcar o retorno de Thiago Silva que, após 16 anos, volta ao clube que o revelou.

O Monstro tá com a gente! A primeira viagem do @tsilva3 no retorno! E o retorno de Jhon Arias! Vamos todos juntos! #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/fKIlRJIP5M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 20, 2024

Para o Tricolor, uma vitória é importantíssima na luta contra o rebaixamento. O clube faz uma campanha pífia até o momento, somando apenas oito pontos e com apenas uma vitória, conquistada na terceira rodada.

Por outro lado, o Cuiabá quer se manter fora do Z-4. Contudo, o Dourado terá que contrariar o seu retrospecto como mandante onde, até o momento, só venceu uma partida das oito disputadas.

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).

Outros jogos

11h - Grêmio x Vitória (Premiere)

18h30 - RB Bragantino x Athletico-PR (Premiere)

18h30 - Fortaleza x Atlético-GO (Premiere)

18h30 - Juventude x São Paulo (Premiere)



