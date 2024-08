A- A+

Famosos Oscar De La Hoya revela motivo de usar meia arrastão, luvas e salto alto em fotos vazadas no passado Boxeador teve registros publicados em jornais com peças femininas em 2007

O ex-pugilista Oscar De La Hoya contou detalhes sobre as fotos vestido com meia arrastão, luvas e salto alto que vazaram em 2007.



Em entrevista ao podcast do ex-jogador de futebol americano Shannon Sharpe na quarta-feira (14), revelou não se lembrar da sessão de fotos improvisada, mas conseguiu se recordar dos momentos que a antecederam.

— Eu estava drogado — disse De La Hoya, que admitiu ter enfrentado problemas com cocaína e álcool.

Ele ainda culpou duas mulheres pelo ocorrido, mas como não se recorda do momento, não consegue identificar nenhuma delas.





— Eu estava me envolvendo com pessoas más, isso e aquilo. Duas mulheres entram no meu quarto com uma mala. É tudo o que eu lembro. E depois disso, eu acordo no dia seguinte — contou.

Quanto ao conteúdo da mala que aparece na imagem, o pugilista conseguiu descrever bem os itens e ainda exclamou que era uma armação.

— Roupas femininas, drogas, isso, aquilo. Elas me armaram. Elas me armaram, mas tudo bem, aconteceu. E daí?

De La Hoya inicialmente tentou negar que era ele na foto, mas no fim o medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 admitiu que as fotos eram verdadeiras.

Veja também

Esportes Olímpicos Fernando Balotelli reflete sobre participação na Olimpíada de Paris: "Estou bastante satisfeito"