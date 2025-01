A- A+

FUTEBOL Palmeiras aceita oferta do City e Vitor Reis será a maior venda de zagueiro do futebol brasileiro Segundo site UOL, time paulista acertou venda de defensor de 19 anos por R$ 217 milhões

O Palmeiras está bem perto de concretizar a maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro. Segundo o site UOL, o time paulista aceitou a oferta do Manchester City de 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 217 milhões, na cotação atual) nas últimas horas pelo Vitor Reis e o defensor deve deixar o Brasil ainda em janeiro.

Com isso, o zagueiro de 19 anos, que deve viajar ainda nesta semana para a Inglaterra, a fim de realizar exames médicos e assinar o vínculo com o City, supera Beraldo e se torna a maior venda de zagueiro do futebol brasileiro. Na época, o defensor do São Paulo foi vendido ao Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros (quase R$ 108 milhões, na cotação da época).





A transferência de Jair, do Santos para o Botafogo fechará o top-3 das maiores vendas de defensores do futebol brasileiro. O zagueiro deve deixar o time paulista por 14 milhões de euros (R$ 89 milhões), contabilizando o bônus. Se for considerada a avaliação do atacante Tiquinho Soares (3 milhões de euros), que será cedido ao clube santista, o total sobe para 17 milhões de euros (R$ 108 milhões).

Segundo o ge, restam apenas detalhes burocráticos para que a transferência seja considerada fechada, mas as partes envolvidas entendem que isto está prestes a acontecer. Recentemente, Vitor Reis renovou seu contrato até 2028, e o Palmeiras é dono de 100% dos seus direitos econômicos.

Cria da base do Palmeiras, Vitor Reis fez sua estreia como profissional no ano passado, na derrota para o Fortaleza, em junho. Na última temporada, o defensor disputou 22 partidas e fez dois gols — um contra o Flamengo, na Copa do Brasil e outro diante do Corinthians, no Brasileirão.

