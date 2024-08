Pela primeira vez, Espanha terá partida profissional de basquete na rua; entenda

A- A+

Pela primeira vez, a Espanha terá um jogo profissional de basquete na rua. A partida será entre o Covirán Granada, time local, e Petro de Luanda, da Angola.



O confronto acontecerá na quinta-feira na Esplanada do Palácio de Congressos, em Granada, à esquerda do Rio Genil, informou o jornal espanhol Marca.

La piel de gallina de imaginar cómo va a quedar.



Contando las horas para que lleguen las 22:00 de mañana.#CoviranEnLaCalle | #GranadaEsÉlite | #ContigoFundación pic.twitter.com/UsufLg4cQ9 — Coviran Granada (@CoviranGranada) August 26, 2024

O evento foi inspirado no feito do Partizan Belgrado, da Sérvia, que organizou uma partida nas ruas da 'Cidade Branca', contra o Fuenlabrada. O duelo acontece com objetivo de aproximar o esporte do meio urbano e dos fãs. O Covirán publicou detalhes de como será a estrutura do evento em seu perfil no X.





O Covirán disputará mais um ano a Liga Endesa após garantir a sua permanência nas últimas partidas do campeonato. Seu rival, o Petro, de Luanda, é o atual campeão africano e vai jogar também a Taça Intercontinental de Singapura, disputada pelo Unicaja de Málaga — campeão da Liga dos Campeões de Basquetebol.

A equipe espanhola já contou com o pivô brasileiro Cristiano Felício em 2022. No Granada, se destacou com uma presença forte no garrafão. No entanto, ele não segue no time nesta temporada.

