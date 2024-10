A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Pernambucano A3: seis de oito clubes do estadual foram punidos por escalação irregular; entenda Assim, agora cinco times do campeonato têm pontuação negativa

Seis dos oito clubes que figuram no atual Campeonato Pernambucano Série A3 - totalizando 75% do campeonato - foram punidos por escalação irregular em seis jogos distintos entre a primeira e a segunda rodadas.

O motivo foi o mesmo em todas as ocasiões: escalação de jogadores que haviam defendido outros clubes das Séries A1 e A2 do Pernambucano ainda nesta temporada. América, Pesqueira, Caruaru City, Belo Jardim, Chã Grande e Sete de Setembro foram os clubes que utilizaram atletas nestas condições.

Com isso, a três rodadas do fim da primeira fase, o Caruaru City perdeu nove pontos; Pesqueira e Belo Jardim perderam oito pontos cada; Chã Grande, seis pontos; o ex-líder América, quatro; e o Sete de Setembro, que não tinha nenhum, perdeu três.



Águia e 1º de Maio não tiveram irregularidades e continuam com oito e três pontos, respectivamente.

Agora, com nove pontos em disputa, assim está a tabela da fase de grupos:



1º) Águia: 8

2º) América: 6 (tinha 10)

3º) 1 de maio: 3

4º) Caruaru City: - 2 (tinha 7)

5º) Belo Jardim: -2 (tinha 6)

6º) Pesqueira: -2 (tinha 6)

7º) Chã Grande: - 3 (tinha 3)

8º) Sete de Setembro: - 3 (tinha 0)

De acordo com Regulamento Geral das Competições 2024 da FPF, “o atleta que já tenha atuado por 2 (dois) clubes durante a temporada, em quaisquer das competições coordenadas pela FPF e integrantes do calendário anual, não pode atuar por um terceiro clube, mesmo que esteja regularmente registrado”.

No julgamento, as instituições esportivas foram enquadradas no 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz: incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta e Treinador em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente.



A pena é de perda de três pontos, mais os pontos conquistados no jogo, além de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.



Todas as instituições esportivas envolvidas irão atrás de recurso.

As denúncias foram feitas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), que listou as seguintes partidas:

- Sete de Setembro 2x3 Caruaru City, válido pela 1ª rodada

- América 0x0 Pesqueira, válido pela 1ª rodada

- Chã Grande 4x0 1º de Maio, válido pela 1ª rodada

- Belo Jardim 1x1 Águia, válido pela 1ª rodada

- Caruaru City 0x1 América, válido pela 2ª rodada

- Pesqueira 0x0 Belo Jardim, válido pela 2ª rodada

Imagens da reunião de defesa dos clubes pernambucanos no TJD-PE - Foto: Alexandre Barbosa

