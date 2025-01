Pernambucano: em jogo de golaços, Jaguar bate Decisão e encerra a terceira rodada; veja os gols

A- A+

O Campeonato Pernambucano encerrou a terceira rodada do torneio. Nesta quarta-feira (22), o Jaguar recebeu o Decisão na Arena de Pernambuco e venceu de virada pelo placar de 2x1. Destaque para os golaços de Henrique Alves, do Decisão, e de Pedro Maycon, do Jaguar.

Mesmo jogando fora de casa, o Decisão não ficou intimidado. O Bode do Moxotó trocava passes com tranquilidade, até que Gilmar Pitimbu encontrou um belo lançamento para Henrique Alves, que percebeu o goleiro adversário um pouco adiantado, e, com um toque de categoria, encobriu para abrir o placar na Arena.

O time sertanejo foi ao intervalo com a vantagem no placar e se metia entre os primeiros colocados do Pernambucano. Mas tudo mudou no segundo tempo.

Com a desvantagem no placar, o Jaguar partiu para cima e foi premiado aos 15 do segundo. Após disputa na intermediária, a bola sobrou para Pedro Maycon, sem medo de arriscar, o camisa 7 soltou o pé e foi premiado com um golaço, mandando a bola no ângulo superior direito. O atleta assumiu a artilharia isolada da competição com três gols.

Com o placar empatado, o jogo seguiu disputado, mas com o time da casa tendo um pouco mais de território. Até que aos 33 minutos, foi marcado pênalti para equipe de Jaboatão. Na cobrança, o folclórico Halef Pitbull bateu na bochecha da rede, sem chances de defesa. O duelo ainda teve tempo suficiente para Pitbull ser expulso com um vermelho direto, por atingir, sem querer, um chute no rosto do adversário.

Mesmo com a desvantagem numérica, o Jaguar soube resistir e segurou o resultado. Essa foi a primeira vitória da equipe de Jaboatão dos Guararapes na elite do Futebol Pernambucano.

Dessa forma, após três rodadas, o Jaguar é o 4º colocado com quatro pontos marcados. Por outro lado, o Decisão está na zona de rebaixamento, em 8º, com apenas dois pontos somados.

Na próxima rodada, o Jaguar enfrenta o Retrô, no sábado (25), de novo na Arena, às 18h30. Enquanto o Decisão recebe o Petrolina, em jogo adiantado da 5ª rodada, na quinta-feira (30), em Sertânia.

