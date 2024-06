Pernambucano Série A2 começa neste sábado (29); confira os jogos, regulamento e clubes participantes

A- A+

Com dez equipes na disputa, o Campeonato Pernambucano Serie A2 se inicia neste sábado (29). A competição classifica dois clubes para a elite do futebol estadual em 2025.

A disputa desta temporada terá regulamento semelhante ao da Série A1.

A primeira fase será disputada em pontos corridos e com partidas só de ida, com os dois líderes avançando direto às semifinais, enquanto as equipes que ocuparem do 3º ao 6º lugar, avançando à segunda fase da competição.

Na temporada passada, a Série A2 contou com 12 clubes e o formato da competição era pontos corridos com partidas de ida. O Afogados foi o campeão de maneira invicta, com 10 vitórias e 1 empate.

Confira os jogos da primeira rodada do Pernambucano Série A2:

Sábado (29)



15h: Centro Limoeirense x Atlético-PE - José Vareda

15h: Vitória-PE x Íbis - Barbosão

Domingo (30)



15h: Decisão x Ypiranga - Odilon Ferreira

15h: Cabense x Veracruz - Arruda

15h30: Ipojuca x Jaguar - Estádio de Camela

Conheça os clubes participantes:



Clube Atlético Pernambuco

O Atlético Pernambuco é um dos clubes mais jovens da competição. Fundando em março de 2006, o Tatu-Bola tem 18 anos de histórias. O time terminou em 9º lugar na última Série A2 e busca o acesso para elite pela primeira vez.

Associação Desportiva Cabense

A Cabense disputou a Série A3 no ano passado, terminando na terceira posição. O que na teoria não deu o acesso ao clube. Entretanto, com a desistência do Salgueiro na elite do futebol estadual em 2024, o Flamengo de Arcoverde, que disputou a A2 de 2023, herdou a vaga, e consequentemente, abriu uma vaga na Série A2 deste ano, que assim, pertenceu ao clube do Cabo de Santo Agostinho.

O clube foi fundado no dia 26 de novembro de 1995. Na história, a Cabense teve duas participações na elite do estadual, em 1998 e 2007.

Centro Limoeirense de Futebol

O Centro Limoeirense é o clube mais antigo desta edição do Campeonato Pernambucano Série A2. O Dragão de Limoeiro tem 110 anos de história, fundado no mês de setembro de 1913.

Na temporada passada, o Centro Limoeirense terminou na 10ª posição com sete pontos conquistados. O time ainda não conquistou nenhum título da Série A2 e a última vez que esteve na elite foi em 2008.



Decisão Sertânia Futebol Clube

O Decisão já conquistou a Série A2 uma vez na história, na temporada de 2019, quando bateu o Retrô nos pênaltis, na Arena de Pernambuco. Naquela ocasião, os dois clubes conquistaram o acesso à elite do futebol estadual.

O Bode que foi fundado dia 28 de outubro de 1996, mandará seus jogos no Odilon Ferreira, em Sertânia. O técnico do clube será Marcinho Guerreiro, que teve passagem recente no Central na Série A1 do Pernambucano.

Íbis Sport Clube

O Íbis disputou a última Série A2 do Campeonato Pernambuco e terminou na 6ª posição, com 15 pontos em 11 partidas. Foi o único clube que conseguiu tirar pontos do Afogados, que se sagrou campeão de forma invicta, sem vencer apenas o Pássaro Preto.

Ipojuca Atlético Clube

O Ipojuca conquistou acesso da Série A3 para A2 no ano passado, ficando com o vice-campeonato, atrás apenas do Ypiranga. O clube que foi fundado em 30 de março de 2006, e busca um acesso inédito à elite do futebol pernambucano.



Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes

O Jaguar tenta o acesso para elite do futebol pernambucano pela primeira vez em sua história. O jovem clube de Jaboatão dos Guararapes completou 12 anos de história no mês de fevereiro.

Em 2023, o Jaguar disputou a segunda divisão do futebol pernambucano e terminou em 8º lugar na primeira fase da competição.



Vera Cruz Futebol Clube

O maior campeão da história da Série A2, o Vera Cruz conquistou a competição em quatro oportunidades: 2006, 2009, 2014 e 2020. A última vez que o clube esteve na elite foi no ano de 2022.

Na temporada passada, o Vera Cruz terminou em 5º lugar, com 20 pontos em 11 partidas.



Associação Acadêmica e Desportiva Vitória das Tabocas

O Vitória Tabocas é bicampeão da Série A2, com títulos nos anos de 2008 e 2013. A última vez que o clube esteve na elite do futebol de Pernambuco foi em 2021, quando acabou rebaixado.

Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube

O Ypiranga é o atual campeão da Série A3. O clube conquistou o acesso e título de maneira emocionante na última rodada do campeonato passado, com o gol nos acréscimos que deu a vitória diante do Santa Fé, no estádio Otávio Limeira Alves.

A Máquina de Costura tem 85 de história, fundada no dia 03 de julho 1938. O clube conta o treinador mais jovem do futebol pernambucano: Steve Almeida, que completa 29 anos de idade em 2024.

