Pernambucano Sub-20: última rodada da 2ª fase acontece neste domingo (14); veja cenários dos times

A segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20 chega ao fim neste domingo (14).

Classificados antecipadamente para as semifinais, Sport e Náutico, líderes dos grupos C e D, irão se enfrentar às 15h, no CT do Leão, em Paulista.

Pela segunda fase, o Leão empatou com o Porto e venceu Sete de Setembro e Santa Cruz. Com 100% de aproveitamento na segunda fase, o Timbu venceu Belo Jardim, Retrô e Petrolina.

Também às 15h, Retrô e Santa Cruz duelam no CT da Fênix, com transmissão no canal do YouTube da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). O ganhador do confronto irá avançar às semifinais.

Em caso de empate entre as equipes, o Retrô se classifica para a próxima fase, enquanto o Tricolor terá que torcer por um empate ou derrota do Porto diante do Petrolina.

Na segunda fase, o Retrô empatou com o Porto, perdeu para o Náutico e venceu o Sete de Setembro. O Santa Cruz venceu Petrolina e Belo Jardim, mas acabou sendo derrotado para o Sport, perdendo a invencibilidade no campeonato.

No Paulo Coelho, Petrolina e Porto se enfrentam às 15h na esperança de avançar à semifinal do Estadual. As duas equipes ocupam a terceira colocação dos grupos C e D e podem se classificar neste domingo.

Belo Jardim x Sete de Setembro

Cumprindo tabela, Belo Jardim e Sete de Setembro se enfrentaram nesse sábado (13), no Mendonção. (Inserir resultado da partida).

As duas equipes ocupavam a quarta colocação e não tinham chances de avançar para a próxima fase.

