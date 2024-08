A- A+

Futebol Pivetti explica troca de goleiro em vitória do Náutico diante do Botafogo-PB Jefferson Romário começou como titular, mas foi sacado no intervalo para a entrada de Deivity

Uma cena rara no futebol é a substituição de goleiros. Principalmente sem que exista motivo relacionado à lesão. Mas no intervalo do duelo entre Náutico e Botafogo-PB, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Bruno Pivetti decidiu trocar o dono da meta.





Antes de o técnico falar oficialmente sobre a razão que o levou a fazer a modificação, é preciso citar que a posição de goleiro do Náutico anda tendo uma rotatividade alta. Desde que Vagner foi embora, o Timbu já teve três nomes no setor: Lucas Maticoli, Deivity e Jefferson Romário.



Os dois primeiros tiveram suas oportunidades, mas não se firmaram. Já o último da lista foi quem começou jogando nas partidas mais recentes - o que não o privou de críticas por parte da torcida. No jogo contra o Botafogo-PB, o Náutico vencia por 1x0 ao final do primeiro tempo, mas o goleiro saiu de campo vaiado após demonstrar insegurança em alguns lances.



Na volta para o segundo tempo, Pivetti acionou Deivity. O Náutico marcou mais um gol, venceu por 2x0 e saiu de campo sem ser vazado. Na entrevista coletiva, o treinador explicou a opção pela alteração.



“As decisões são todas técnicas, assim como os jogadores de linha. A gente baliza nossas tomadas de decisão pelo treinamento. Quem treina melhor tem a oportunidade. Foi assim que Jefferson ganhou a titularidade contra o CSA”, iniciou.



“A decisão da troca foi minha. Assumo a responsabilidade. Acredito que deu certo e saímos com a baliza zerada. Eles são profissionais de qualidade e vai jogar quem estiver melhor no momento, estando bem preparado no aspecto técnico, tático, físico e mental”, apontou.



O Náutico terminou a rodada na 10ª posição, com 22 pontos. O próximo jogo é contra o Ferroviário, sábado (17), nos Aflitos. A julgar pela partida diante do Botafogo, a tendência é que Deivity comece como titular.

