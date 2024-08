A- A+

Futebol Série C: nos Aflitos, Náutico vence o Botafogo-PB por 2x0 e mantém vivo sonho de alcançar o G8 Timbu derrotou o Belo por 2x0 e terminou o fim de semana na 10ª posição, com 22 pontos

Dos nove pontos que restavam em disputa para o Náutico na reta final da fase de turno da Série C do Campeonato Brasileiro, os três primeiros foram conquistados neste domingo (11), nos Aflitos, contra o Botafogo-PB. Com gols de Marco Antônio e Gustavo Maia, o Timbu venceu por 2x0 e manteve viva a esperança em alcançar o G8. Com o resultado, os pernambucanos pularam para a 10ª posição, com 22 pontos.



O jogo

Por conta de uma crise de amigdalite, o atacante Paulo Sérgio começou o jogo no banco de reservas, com Felipe Ferreira formando o ataque ao lado de Gustavo Maia e Bruno Mezenga. Sem Diego Matos, expulso na rodada passada, Kaike foi o titular.



Rafael Furlan, em chute de fora da área que acertou o travessão, mostrou que o Botafogo-PB, mesmo já classificado ao quadrangular, não ia facilitar a vida do Náutico. A resposta alvirrubra foi com Patrick Allan, em cobrança de falta que obrigou Dalton a fazer grande defesa.



Aos 16 minutos, o Náutico abriu o placar nos Aflitos. Patrick Allan mostrou o dom de garçom e cobrou escanteio na medida para Marco Antônio, de cabeça, fazer 1x0.



Furlan, de novo, tentou empatar o confronto em chutes de longe. No primeiro, mandou por cima. No segundo, Jefferson Romário deu um rebote para o meio e, para a sorte do Náutico, Pipico não aproveitou. Depois do lance, a torcida passou a vaiar o goleiro.



Mesmo à frente do placar, o clima não era de calmaria nos Aflitos. O Botafogo-PB terminou o primeiro tempo assustando os mandantes - os paraibanos também saíram na bronca por um possível pênalti não marcado.



Goleiros

Na volta do intervalo, o técnico Bruno Pivetti promoveu uma substituição incomum no futebol (a não ser por critérios físicos): troca de goleiros. Saiu Jefferson Romário, bastante criticado pela torcida, e entrou Deivity.



Arnaldo e Gustavo Maia (por duas vezes) tiveram, cada um ao seu modo, oportunidades de ampliar o marcador para o Náutico, mas desperdiçaram. Apagado, Felipe Ferreira foi substituído por Matheus Melo.



Na competição de gols perdidos, Paulo Sérgio, que entrou no lugar de Bruno Mezenga, foi o campeão. Sozinho, no meio da área, o camisa 9 perdeu uma chance inacreditável. A lamentação, porém, foi amenizada porque Gustavo Maia bateu colocado para fazer 2x0 e decretar o triunfo dos pernambucanos na Série C.

Ficha técnica

Náutico 2

Jefferson Romário (Deivity); Arnaldo (Mateus Ludke), Perema, Islan e Kaike; Sousa, Marco Antônio (Marco Carvalho) e Patrick Allan; Gustavo Maia, Bruno Mezenga (Paulo Sérgio) e Felipe Ferreira (Matheus Melo). Técnico: Bruno Pivetti



Botafogo-PB 0

Dalton; Leon, Reniê, Wendel e Rafael Furlan (Iranilson); Lídio, Edmundo (Henrique Dourado) e Sillas; Vinicius Leite (Elvinho), Pipico (Joãozinho) e Jô (Warley Júnior). Técnico: Evaristo Piza



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (CBF/BA). Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (CBF/BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (CBF/BA)

Gols: Marco Antônio (aos 16 do 1ºT), Gustavo Maia (aos 37 do 2ºT)

Cartões amarelos: Bruno Mezenga, Deivity, Matheus Melo (N); Edmundo, Sillas, Joãozinho (B)

Veja também

Olimpíada Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris-2024: veja como foi o evento