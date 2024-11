A- A+

Futebol Presidente da FPF vê saldo positivo do estado em 2024 e projeta mais acessos em 2025 Evandro Carvalho destacou feitos do estado como a entrada do árbitro pernambucano Rodrigo Pereira no quadro da Fifa e o regresso do Sport à Série A, além da presença do Retrô na Série C

O acesso do Sport à Série A do Campeonato Brasileiro finalizou a temporada dos clubes pernambucanos em 2024. Ano que também teve outra equipe pulando um degrau acima no cenário nacional, o Retrô, campeão da Série D e que estará na Série C no ano que vem. Feitos que fizeram o estado ser o único do Norte/Nordeste a ter dois times subindo de divisão no ano.

Recorde

"Esse foi um dos anos mais promissores da história do futebol pernambucano", afirmou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, que acrescentou mais pontos de destaque para o estado.

"Pela primeira vez, um estado do Norte/Nordeste teve dois árbitros Fifa (com a entrada do pernambucano Rodrigo Pereira no quadro). Além disso, Pernambuco, com exceção de São Paulo, foi o estado com mais competições de base no Brasil. Temos torneios do sub-13 até sub-20, além de 16 copinhas pelo interior e os campeonatos femininos. Tivemos um investimento de mais de R$ 5 milhões, com 52 jogos por fim de semana só de profissionais, fora centenas de partidas amadoras", apontou.

Em 2025, Pernambuco contará com cinco representantes em três divisões nacionais. A Série A terá o Sport, que não disputa a principal competição do Brasil desde 2021. Na Série C estarão Náutico e Retrô - será a primeira participação da Fênix. Na D, Santa Cruz e Central serão os participantes.

"Com o acesso do Sport, o Nordeste passará a ter cinco clubes do Nordeste na Série A, um recorde também que fortalece a região", acrescentou. Além do clube, os nordestinos serão representados por Bahia, Vitória, Fortaleza e Ceará (que também subiu de divisão em 2024).

Nacionalmente, Pernambuco só ficou atrás de São Paulo em termos de acesso. Os paulistas celebraram com Santos e Mirassol subindo para a Série A, além da Ferroviária que disputará a B no ano que vem.

No futebol feminino, o Sport também conseguiu o acesso à Série A. Além disso, Pernambuco foi escolhido como uma das subsedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027.

Projeção

Para 2025, Evandro projeta um fortalecimento do futebol pernambucano com mais acessos. "Nossa expectativa é ter pelo menos três times subindo de divisão no ano que vem dentro das quatro possibilidades que temos, contando com Náutico, Santa Cruz, Retrô e Central, além da manutenção do Sport na Série A", frisou.

