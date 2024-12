Quanto custa e como planejar a viagem para ver seu time no Mundial de Clubes de 2025?

A- A+

Em pouco menos de seis meses, inicia-se o Mundial de Clubes, no novo formato instituído pela Fifa, com 32 clubes e um mês de disputa nos Estados Unidos. Quatro brasileiros participarão Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras e os torcedores brasileiros que querem ir à América do Norte para prestigiar seus clubes do coração já podem se planejar para uma aventura que vai requerer preparo financeiro.

Os custos dependerão de muitos fatores, desde a cotação do dólar até a rota que o time percorrer literalmente nos EUA. Além disso, neste momento, só é possível ter certeza dos custos relacionados às três partidas da fase de grupos.

Quanto custa ir aos EUA para o Mundial de Clubes?

O custo mínimo para esta aventura, incluindo ingressos, passagens e hospedagens, pode partir dos R$ 14 mil, para quem planejar minuciosamente cada passo da ida aos três jogos, ou dos R$ 20 mil, para quem optar por contratar pacotes de agências. Eventuais bate-voltas para apenas uma partida, evidentemente, saem mais barato.





As entradas para os jogos podem ser as mais acessíveis neste plano. Ontem, foram abertas as vendas de ingressos para o público geral (categoria 4) nos estádios, que são os mais baratos nas 48 partidas da fase de grupos, custando a partir de 30 dólares (cerca de R$ 186).

Quanto custam os ingressos para o Mundial de Clubes?

Os clubes brasileiros abrirão em janeiro as vendas para os ingressos de seus setores exclusivos, mais caros, e priorizando os sócios-torcedores. Por exemplo, segundo o Botafogo divulgou, um lugar para ver o atual campeão da Libertadores em uma possível final, atrás de um dos gols, custa pelo menos 892 dólares (cerca de R$ 5.500).

Como viajar para o Mundial de Clubes nos EUA?

Não falta otimismo para os torcedores que sairão de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Antes mesmo da virada para 2025, muitos já estão garantindo pacotes para estar nos EUA na fase de grupos.

Estamos em fase final de negociação para os ingressos, mas muitas pessoas já nos procuraram para garantir os lugares. Inclusive, começamos a realizar vendas conta João Paulo Fernandes, fundador e diretor comercial da agência Turista FC. Torcedores dos quatro clubes emitiram passagens aéreas, e muitos já manifestaram interesse e estão na espera para quando a gente tiver o produto completo, com o ingresso. A nossa meta é abrir o ano com isso.

Estes pacotes têm todo o roteiro traçado nas cidades que as equipes jogarão. Considerando as chances de oscilação econômica até junho de 2025, segundo Fernandes, a projeção é que os pacotes para os três primeiros jogos saiam entre R$ 20 mil e R$ 25 mil.

Porém, quem quiser um roteiro mais em conta, pode planejar cada passo da viagem de maneira individual. Fluminense e Palmeiras farão partidas em Nova York e Miami; Flamengo, em Filadélfia e Orlando; e Botafogo, em Seattle e Los Angeles.

Quanto custam passagens e hospedagem nos EUA no Mundial?

Segundo voos pesquisados pela reportagem do Globo, de classes econômica e executiva, o deslocamento mais caro neste momento será para o alvinegro, que precisará ir do Brasil até o extremo da Costa Oeste americana. Os outros, por sua vez, estarão presentes em destinos mais comuns para turistas brasileiros que vão aos EUA.

A hospedagem nestes lugares também ficará ao gosto do viajante. O Globopesquisou preços de hotéis três e cinco estrelas nas cidades onde os brasileiros jogarão, e os valores de diárias vão dos R$ 500 aos R$ 5.200, sendo Orlando e Miami as cidades com opções mais baratas.

Além disso, não existe um valor exato exigido para entrar nos Estados Unidos, mas, para alguns especialistas, o ideal é ter uma quantia que corresponda a um gasto diário entre US$ 150 (cerca de R$ 960) e US$ 300 (aproximadamente R$ 1.920) durante a viagem.

Considerando todas as necessidades de gastos nos EUA, a fase de grupos "mais barata" do Mundial de Clubes será a do torcedor do Flamengo, que pode sair a pouco mais de R$ 14.200, seguida pela de Palmeiras (R$ 15.495) e do Botafogo (R$ 16.560). A do Fluminense, no geral, é a mais cara, saindo por mais de R$ 17.000, no mínimo.

