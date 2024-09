Real Sociedad x Real Madrid em La Liga: veja escalações e onde assistir

A- A+

Após o fim da data Fifa, O Real Madrid visita a Real Sociedad neste sábado (14), às 16h (horário de Brasília), pela quinta rodada de La Liga.

O confronto vai ser disputado na Reale Arena, em San Sebastian. Os donos da casa estão na 13ª colocação com quatro pontos conquistados.

Já o Real Madrid é o vice-líder do campeonato com oito pontos e busca se aproximar do Barcelona, que está na primeira posição.

A equipe de Carlo Ancelotti, atual campeã, lamentou alguns tropeços nesse início de La Liga. O Madrid deixou escapar vitórias contra Valladolid e Betis, partidas que terminaram empatadas.

Na véspera da partida, o treinador italiano confirmou as ausências de Tchouaméni e Bellingham. Os atletas treinaram durante a semana, mas seguiram fora da relação para o jogo.

Mikel Oyarzabal, também lesionado, é o principal desfalque da Real Sociedad.

Prováveis escalações:

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Pacheco e Javi López; Beñat Turrientes, Martín Zubimendi e Sergio Gómez; Takefusa Kubo, Sheraldo Becker e Orri Steinn Óskarsson. Técnico: Imanol Alguacil.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Federico Valverde e Luka Modric; Rodrygo, Arda Güler e Vinícius Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: ESPN e Disney+.

