Vôlei Recife Vôlei busca primeira vitória como mandante diante do Pinhalense/SC Partida acontece nesta terça-feira (14), no Geraldão, a partir das 20h

O Recife Vôlei vive a expectativa de conquistar a primeira vitória em casa na Superliga B de 2024/2025. A equipe da capital pernambucana enfrenta o Pinhalense/SC, nesta terça-feira (14), às 20h, no ginásio Geraldão.

Os ingressos para o jogo que pode marcar o início da recuperação do Recife Vôlei já estão à venda. As entradas custam a partir de R$ 5 e podem ser adquiridas por meio do site Ticket simples. “Tenho certeza de que nossa equipe vai poder contar com o apoio da arquibancada. Vamos com tudo para cima das adversárias em busca da vitória”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

O Recife Vôlei vem de uma derrota para o Flamengo, no ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro, por três sets a zero, em uma partida onde nada deu certo para o clube pernambucano. Por isso, o confronto desta terça-feira se tornou importantíssimo para as pretensões de classificação para a próxima fase.

Até o momento, o Recife Vôlei venceu um jogo e perdeu dois. “Não jogamos bem contra o Flamengo. Faltou vontade dentro de quadra. Porém agora vamos jogar no Geraldão, que é a nossa casa, não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória”, concluiu o treinador.

Os ingressos para Recife Vôlei x Pinhalense custam R$ 5 mais 1kg de alimento (ingresso social), R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

