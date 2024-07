A- A+

Jogos Olímpicos Olimpíadas: pernambucana Renata Arruda é convocada no handebol Renata será uma das opções para o gol brasileiro do treinador pernambucano Cristiano Rocha

O pernambucano Cristiano Rocha, treinador da seleção brasileira feminina de handebol, confirmou a presença da conterrânea Renata Arruda como uma das 14 atletas que estarão na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Restando 21 dias para o início do torneio, o Brasil está no Grupo B.

Essa será a segunda participação de Renata em Olimpíadas. A goleira esteve na disputa de Tóquio em 2021 e também participou do processo de classificação para essa nova edição, quando conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Santiago, em 2023.

Atualmente Renata é atleta do SC Gloria 2018, clube da Romênia. Na equipe do leste europeu, a pernambucana conseguiu grande destaque no continente. Foi vice-campeã e considerada a melhor jogadora da Liga Europa de handebol.

“É uma atleta que está se destacando internacionalmente e esse título de MVP reforça o momento dela. É muito importante para o Brasil ter jogadoras com esse reconhecimento e consequentemente a confiança que traz para ela e o time”, disse o treinador.



Elenco

Além de Renata, a outra goleira brasileira será Gabriela Moreschi, que também conseguiu grande destaque na Europa na última temporada. Gabi foi vice-campeã da Champions League e a goleira com mais defesas da principal competição de clubes de handebol do mundo.

Entre as demais convocadas, estão Bruna de Paula, Gabi Bitolo, Kelly Rosa, Mariane Fernandes, Giulia Guarieiro, Patrícia Matieli e Jhennifer Santos como armadoras; Larissa Araújo, Jéssica Quintino e Adriana Cardoso como ponteiras; e Marcela Arounian e Tamires Morena, como pivôs.

A goleira e campeã mundial em 2013, Babi Arenhart, a armadora Samara Vieira e a ponta Ana Claudia Bolzan ficam como suplentes da equipe.



Disputa em Paris

A seleção brasileira feminina de handebol está no Grupo B das Olimpíadas de Paris. As Leoas vão enfrentar Hungria, Holanda, Espanha, França e Angola. Quatro seleções se classificam para a segunda fase da competição.

"Internamente a gente avaliou como um sorteio positivo. Enfrentaremos a França, atual campeã olímpica e mundial, a Holanda que é outro time muito forte também, campeãs mundiais em 2019, mas ainda assim estamos confiantes e avançar às quartas de final", sentenciou Rocha.



Veja também

FUTEBOL Santa Cruz vence Belo Jardim na segunda fase do Pernambucano sub-20