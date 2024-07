A- A+

Série D Retrô vence Juazeirense com gol nos acréscimos, e se classifica para a próxima fase Série D A Fênix saiu na frente, sofreu o empate, mas buscou a virada no fim da segunda etapa

O Retrô venceu o Juazeirense por 2 a 1, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, e conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase.

A Fênix abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo, com gol de Mascote. Ainda na primeira etapa, aos 31 minutos, o Juazeirense buscou o empate, com Tchagnao.

A virada veio com emoção. No apagar das luzes, aos 49 do segundo tempo, Fernandinho, principal jogador da equipe, brilhou mais uma vez e sacramentou o 2 a 1. Com isso, a equipe chegou aos 23 pontos no Grupo D.

+3 PONTOS E CLASSIFICADOS! pic.twitter.com/xKThgxKvx4 — Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) July 13, 2024

Já classificado, o Retrô ainda enfrenta o CSE, pela 14ª rodada, na Arena de Pernambuco, no próximo domingo (21), às 16h. A equipe, comandada por Itamar Schulle, aproveita o tempo para descansar e aguardar o seu adversário no mata-mata.

