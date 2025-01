A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Retrô x Afogados: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo da 2ª rodada do Pernambucano Fênix recebe a Coruja nesta quarta (15), às 18h, no estádio do Arruda

O Retrô enfrenta o Afogados nesta quarta-feira (15), às 18h, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2025. O confronto será realizado no estádio do Arruda, já que a Arena de Pernambuco está reservada para um evento religioso no fim de semana.

As duas equipes entram em campo em busca da primeira vitória na competição. Na estreia, o Retrô foi derrotado por 3x1 para o Maguary, na Arena de Pernambuco.

O revés resultou na demissão do técnico Dico Woolley, que esteve à frente do time em apenas dois jogos: um pela Pré-Copa do Nordeste, em que a equipe foi eliminada pelo Moto Club, e outro pelo Estadual.

Lanterna da competição, a Fênix de Camaragibe ainda não anunciou seu novo treinador e será comandada interinamente por Wilton Bezerra na partida desta quarta-feira.

Por sua vez, o Afogados estreou com um empate contra o Sport. A Coruja vencia o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate nos instantes finais.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal GOAT e pela TV FPF, no YouTube.

Prováveis escalações:

Retrô: Darley; Gedeílson, Walce, Denílson e Luiz Henrique; Gledson, Richard Franco, Radsley e Diego Guerra; Fernandinho e Mascote. Técnico: Wilton Bezerra (interino).

Afogados: Danilo; Denner, Cláudio Caça-Rato, Kayk e Wesley; Dedê, Rangel, Geyson e Marcelo; Leozinho e Rodrigo. Técnico: Alexandre Lima.

Local: Estádio do Arruda

Horário: 18h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e José Romão da Silva Neto

Transmissão: GOAT e TV FPF

