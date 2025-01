Retrô x Comercial-SP: saiba onde assistir ao vivo a estreia da Fênix na Copinha 2025

A- A+

O Retrô irá estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (3), diante do Comercial-SP, às 12h45, no estádio Municipal Bela Vista, em Cravinhos, no interior de São Paulo. A Fênix será a primeira equipe pernambucana a entrar em campo na competição.

Na fase de grupos, o Retrô jogará novamente na segunda (6) e na quinta (9), enfrentando Vitória e São José, respectivamente. Os dois times que somarem mais pontos no grupo avançarão à próxima fase do torneio.

O técnico do Retrô, Wires de Souza, lidera a equipe com um histórico de conquistas. Em 2023, o treinador comandou o elenco que conquistou o título inédito do Campeonato Pernambucano Sub-20.

A gente fez uma preparação forte para essa grande competição, tivemos um ano recheado de competições que também ajudaram. A expectativa são as melhores possíveis. O grupo está bem confiante, bem unido, creio que iremos fazer uma excelente estreia contra uma forte equipe", detalhou.

Na edição anterior da Copinha, o Retrô foi eliminado na segunda fase pelo Coritiba.

Confira do elenco do Retrô para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025:

Goleiros: Anthony Oliveira, David Lucas e Guilherme Felipe;

Laterais: Huadson Denner, Zé Luis, Cristian Silva, Miguel e Fernando Almeida;

Zagueiros: João Vitor Kaminski, Mikael Victor, Davi Henry e João Victor Souza;

Meio-campistas: Elano Weslley, Kevem Vítor, Thyago Martins, Luiz Felipe, Jhonnatam Allex e Luiz Henrique;

Atacantes: Arllan Pedro, Cacau, Pedro Henrique, Kauan Lima, Wesley Lima, Isaque Vitor Kaminski, Matheus Jerônimo, Luiz Aurélio, Joabe Lima, Denílson Marques e Kerlysson Hiago.

Onde assistir Retrô x Comercial-SP pela Copa São Paulo de Futebol Júnior?

O confronto entre Retrô e Comercial-SP terá transmissão ao vivo no canal do YouTube do Paulistão.

