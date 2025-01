Retrô x Moto Club: veja prováveis escalações e onde assistir duelo da fase preliminar do Nordestão

A- A+

Retrô e Moto Club entram em campo hoje, às 19h30, na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela fase preliminar da Copa do Nordeste. Após conquistar o acesso à Terceira Divisão e o título da Série D, a Fênix de Camaragibe busca disputar pela primeira vez a fase de grupos da competição regional.



Na Pré-Copa do Nordeste, o clube pernambucano já bateu na trave três vezes consecutivas. Na primeira participação, em 2022, por coincidência, o adversário também foi o Moto Club. Na ocasião, o time maranhense levou a melhor e venceu a Fênix de Camaragibe por 3x2.

Em 2023, o clube pernambucano foi eliminado no primeiro confronto após perder nos pênaltis para o Botafogo-PB. No ano passado, obteve seu melhor desempenho ao vencer o Confiança nos pênaltis no primeiro duelo, mas foi eliminado na segunda rodada pela Juazeirense, sendo derrotado por 4x0.



Comandado pelo técnico Dico Wooley, o Retrô aposta em um elenco experiente para disputar a temporada de 2025.



"O grupo está focado no objetivo, que é a classificação, e esperamos fazer um grande jogo. O ano já começa com uma decisão no primeiro jogo e sabemos da importância da partida para o decorrer do ano. A parte técnica, física e mental mandam muito. Vamos focados para colocar tudo em prática e sair com o resultado positivo", afirmou Darley.



Ficha técnica



Retrô: Darley; Gedeilson, Walce, Rayan Ribeiro e Salomão; Fabinho, Gledson e Radsley; Fernandinho, Mascote e Claudinho. Técnico: Dico Woolley.



Moto Club: Thiago; Wesley, Yan, Maurício e Gustavo; Pedro Dias, Lucas Gomes e Danilo Pires; Lucas Lopeu, Danilinho e Luis Gustavo. Técnico: Zé Augusto.



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Jose Magno Teixeira Do Nascimento (RN)

Assistentes: Luis Carlos De Franca Costa e Reinaldo De Souza Moura (ambos do RN)

Transmissão: Nosso Futebol.

