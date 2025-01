A- A+

TÊNIS Sabalenka vence Badosa e vai à 3ª final seguida no Aberto da Austrália A tenista bielorrussa fechou o jogo em uma hora e 26 minutos

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo e atual bicampeão do Aberto da Austrália, se classificou para a final em busca do terceiro título consecutivo ao derrotar a espanhola Paula Badosa (N.12) nesta quinta-feira (23).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 26 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourbe.

A bielorrussa de 27 anos vai enfrentar na final quem vencer o duelo entre a americana Madison Keys (14ª) e a polonesa Iga Swiatek (2ª).

Desde 2017, com Serena Williams, uma jogadora não chegava três vezes consecutivas à decisão do primeiro Grand Slam do ano.

Sabalenka pode voltar ainda mais no tempo se vencer e for tricampeã, algo que não acontecia desde 1999, com a suíça Martina Hingis.

"Isso me dá arrepios, significa que se eu conseguir isso vou escrever meu nome na história", disse a bielorrussa após a partida.

Badosa volta ao Top 10

Pela primeira vez em uma semifinal de Grand Slam, Paula Badosa enfrentou sua grande amiga no circuito e não foi capaz de acompanhar o ritmo implacável da número 1 do mundo.

No entanto, Sabalenka demorou alguns minutos para engrenar no jogo. Teve o saque quebrado no primeiro game de serviço e perdia por 2-0 com 40-0 para Badosa, mas mostrou sangue frio para reagir, devolver a quebra e empatar em 2-2 na sequência.

No quinto game, muito disputado, a bielorrussa tomou as rédeas da partida com uma segunda quebra e decolou rumo à vitória.

Perguntada sobre como conseguiu se recuperar no primeiro set, Sabalenka disse que "não tinha ideia" e simplesmente "pensava no game seguinte".

Apesar da derrota, Badosa voltará na próxima segunda-feira ao Top 10 do ranking da WTA, o qual ocupava desde outubro de 2022.

A espanhola havia caído para a 140ª posição depois de sofrer uma fratura por estresse nas costas, uma lesão que a levou inclusive a cogitar a aposentadoria nos primeiros meses de 2024.

Renascida na segunda parte da temporada passada, após trocar de equipe técnica, Badosa confirma com esta semifinal seu retorno ao mais alto nível.

