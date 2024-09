Saiba como começa nova temporada da NFL

A- A+

A ansiedade ronda a cabeça dos brasileiros para o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, amanhã, em São Paulo. Porém, a temporada da NFL será aberta hoje, no Arrowhead Stadium, em roteiro repetido.



Afinal, o Kansas City Chiefs venceu seu terceiro título nas últimas cinco temporadas, e receberá o primeiro jogo de 2024/2025. Mais do que isso, tornou-se o primeiro bicampeão consecutivo em 20 anos, o que abre precedente para uma hegemonia histórica.



A partir das 21h20 (transmissão da ESPN e Disney+), o quarterback Patrick Mahomes e o reforçado time do treinador Andy Reid enfrentam o qualificado Baltimore Ravens, dois favoritos a estarem no Super Bowl LIX (59), em New Orleans, em fevereiro.





A tônica de toda nova temporada é a imprevisibilidade, pois a liga de futebol americano é uma das que mais permite o rearranjo de forças de um ano para o outro. No entanto, o recado que os Chiefs deram, ao vencerem o San Francisco 49ers por 25 a 22, na última decisão, é de que rondam a taça, mesmo fazendo uma campanha irregular.

O último bicampeão da NFL havia sido o New England Patriots de 2003 e 2004, liderado por Tom Brady, maior jogador da história. Apenas oito times na era Super Bowl (iniciada em 1966) conseguiram dois títulos seguidos, mas os últimos tricampeões foram os Packers, de 1965 a 1967, na fronteira da transformação da liga fundada em 1920 para o atual formato — levaram o Super Bowl I e II.

— Nada é impossível na NFL. Mas se tem alguém que, no atual cenário da liga, consegue desafiar mais o impossível, é o Chiefs. Porém, da mesma forma que dá para imaginá-los serem tricampeões seguidos, qualquer um pode estragar o sonho — aponta Anna Carolina Brasil, analista do site ProFootball.

Entre eles, os 49ers, que mantiveram o elenco do técnico Kyle Shanahan, campeão da Conferência Nacional (NFC), ou os Ravens, liderado pelo quarterback Lamar Jackson, melhor jogador (MVP) da última temporada, e vice da Conferência Americana (AFC), para os Chiefs.

A prateleira de candidatos ainda tem Detroit Lions, que passou de surpresa e foi um dos quatro melhores times de 2023, e o Cincinnati Bengals, se tiver os protagonistas inteiros fisicamente.

— Ainda temos o New York Jets, que pode surpreender com Aaron Rodgers, e times como Buffalo Bills, Houston Texans e Miami Dolphins. Mas precisariam de mais coisas dando certo para sonharem com voos maiores — diz Brasil.

Após muitos anos em que os corredores foram grandes estrelas das equipes da NFL, o foco tem passado cada vez mais ao jogo aéreo, com quarterbacks e recebedores sendo os principais nomes. No caso dos Bengals, as atuações de Joe Burrow e Ja’Marr Chase darão o termômetro, e até a briga pelo prêmio de MVP. Josh Allen (Bills) e C.J. Stroud (Texans) são outros que trazem muitas expectativas.

— A gente talvez esteja na melhor safra de quarterbacks da história em termos de quantidade de talento — analisa Antony Curti, comentarista da ESPN:

— Vou com Joe Burrow (para MVP). Quando saudável (e esse é o seu principal problema, pois convive com lesões), deu show no ano passado. Creio que esteja com sangue nos olhos — completa.

Fora os quarterbacks, os candidatos a melhor da temporada são o corredor Christian McCaffrey (49ers), mais completo da atualidade, e os recebedores Tyreek Hill (Dolphins) e Justin Jefferson (Minnesota Vikings).

Um novo personagem que atrai os holofotes é o quarterback Caleb Williams, primeira escolha do último draft — seleção de jogadores universitários — e um calouro que promete elevar o nível do Chicago Bears a médio e longo prazo.

— Espero muitas jogadas plásticas junto de várias interceptações. Caleb tem talento atlético para ser um QB de elite, mas a jornada é de lapidação mental antes disso. Muito difícil que isso já aconteça nesta temporada — pondera Curti.

Decisão em fevereiro

O regulamento da NFL se mantém: as 32 franquias se enfrentam ao longo de 18 rodadas. Como cada equipe tem direito a uma semana de folga, fazem 17 partidas. As duas conferências (NFC e AFC) têm quatro divisões (Norte, Sul, Leste e Oeste), cada uma contendo quatro times. Ao final do calendário, avançam aos playoffs sete de cada: vencedor de cada divisão, mais os três melhores que não foram líderes.

Na primeira rodada eliminatória — o wild card (repescagem) — o número 1 de cada conferência folga, enquanto os demais se enfrentam, ranqueados do melhor para pior (2º x 7º, 3º x 6º, e 4º x 5º), com mando de campo para o melhor classificado. Depois, semifinais e finais de conferências, com os dois campeões disputando o Super Bowl.

A grande final da temporada acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025. O local escolhido para a 59ª edição (LIX) foi o Caesar Superdome, em New Orleans. Inaugurado em 1975, a casa dos Saints é um dos estádios mais icônicos do esporte e receberá sua oitava decisão — a última foi em 2013.

