SANTA CRUZ Santa Cruz confirma amistoso com Nacional-PB e terá quatro jogos na pré-temporada; veja datas Duelo contra o time paraibano acontecerá no dia 21 de dezembro, no estádio do Arruda

Visando se preparar para a temporada de 2025, o Santa Cruz confirmou seu quarto amistoso pré-temporada. Além das partidas contra CSA e ASA-AL, confirmadas anteriormente, o Tricolor irá enfrentar o Nacional de Patos-PB no dia 21 de dezembro. O horário do duelo ainda não foi definido.

O confronto contra o time paraibano será o último da sequência de amistosos que irão preparar o time pernambucano para a próxima temporada.

Os preparativos para a temporada já começaram, e o Time do Povo terá amistosos importantes no mês de dezembro. Mais informações em breve! pic.twitter.com/C9DH5BvrLO — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 19, 2024

Primeiro, no dia 7 de dezembro, o Santa Cruz enfrentará o CSA, no estádio Rei Pelé, às 18h. No dia 11, às 15h, o Tricolor recebe o ASA-AL no CT Ninho das Cobras.

No dia 15, no estádio do Arruda, a Cobra Coral duelará novamente contra o CSA, ainda sem horário definido.

Fechando a sequência de amistosos, o Santa Cruz recebe o Nacional de Patos no dia 21 de dezembro, no estádio do Arruda.

