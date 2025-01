Santa Cruz acerta contratação de Everton Felipe, que estava em período de testes

A- A+

O Santa Cruz acertou a chegada do atacante Everton Felipe para a sequência da temporada. Ex-Ypiranga, o jogador estava em período de testes no Arruda desde o fim do ano passado.

Apesar de não ter sido oficializado pelo Tricolor, o centroavante de 34 anos teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (24). O vínculo vale até o fim do Pernambucano.

Regularizado no sistema da CBF, Everton fica à disposição de Itamar Schülle para o clássico perante o Náutico, neste sábado (25), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

Pelo Ypiranga, o jogador disputou a última Série A2 do Estadual. Ainda no ano passado, Everton Felipe passou por Petrolina, Moto Club-MA e Metropolitano-SC. Foram 11 jogos ao longo da temporada.

Na Cobra Coral, o experiente atacante terá a concorrência de Gilvan e do prata da casa Túlio no comando do ataque. Outro jogador da função, Pedro Henrique está fora de combate desde dezembro, por conta de uma lesão no joelho.

Lateral-esquerdo regularizado

Anunciado na última quinta-feira (23) pelo Santa Cruz, o lateral-esquerdo Vinícius Silva também foi regularizado nesta sexta e é mais um que pode pintar na lista de relacionados para o Clássico das Emoções.

