Tricolor Santa Cruz acerta venda em definitivo de Lázaro e David para Cuiabá; Jhonatan segue por empréstimo Dourado do Mato Grosso exerceu o poder de compra dos atletas após um ano de empréstimo

O Santa Cruz está fazendo caixa com jogadores da base. Nesta sexta-feira (20), saiu no Boletim Informativo Diário (BID), as rescisões de Lázaro e David, atletas de 17 anos, que estavam em período de empréstimo para o Cuiabá. Após o final da cessão dos atletas, o Dourado exerceu o poder de compra e adquiriu os percentuais dos atletas. Outro garoto que estava emprestado, Jhonatan permanecerá por mais um ano.

Frutos da campanha do Santa Cruz na Copinha de 2024, David, Lázaro e Jhonatan foram emprestados para base do Cuiabá após serem destaques da Cobra Coral. Os jogadores foram com o valor de compra já estipulado, caso o clube mato-grossense deseja-se exercer o direito da aquisição.

A princípio, o valor estipulado para a venda de cada jogador era de R$ 500 mil por 50% de cada atleta. A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a direção coral, porém, percentuais e valores ainda não foram divulgados.

Desenvolvimento

Dos três atletas, quem mais se destacou foi o atacante David. O atleta chegou para integrar o Sub-17 da equipe cuiabana, mas em poucos meses conseguiu ascender no clube. Pelo Dourado, disputou o Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, até fazer sua estreia entre os profissionais em novembro do ano passado contra o Flamengo. O atleta foi acionado em cinco partidas na reta final da Série A.

Por sua vez, Lázaro também vem conquistando trabalho. O meia também iniciou no Sub-17 e conseguiu ser utilizado em categorias acima, como no Sub-20 e Aspirantes.

Por fim, Jhonatan permanecerá por mais um ano na base do Cuiabá. O empréstimo foi renovado para maiores avaliações do jogador.

