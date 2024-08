A- A+

Copa do Brasil São Paulo x Atlético-MG e Bahia x Flamengo abrem quartas da Copa do Brasil; veja onde assistir Na quinta-feira (29), Vasco x Athletico-PR e Juventude x Corinthians fecham os duelos de ida

As quartas de final da Copa do Brasil iniciam na noite desta quarta-feira (28), quando começam a ser disputados os confrontos de ida.

Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco seguem vivos na disputa. Dos oito clubes, apenas a equipe baiana tem o sonho de levantar a taça da competição pela primeira vez.

As feras das quartas



A próxima fase da #CopaBetanoDoBrasil está chegando e muitas feras estarão em ação pelos gramados do Brasil. O show do nosso futebol vai começar, né @Betano_BR pic.twitter.com/jU09TGG7IP — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 27, 2024

Nesta quarta-feira, dois jogos movimentam o principal torneio de mata-mata do País. Ambos às 21h30. No Morumbis, o São Paulo recebe o Atlético-MG. Já em Salvador, o Bahia mede forças com o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

Na quinta-feira, as partidas serão disputadas às 20h. O Vasco encara o Athletico-PR, em São Januário, enquanto Juventude e Corinthians se enfrentam no Alfredo Jaconi. Os duelos de volta acontecem nos dias 11 e 12 de setembro. Quem avançar às semifinais embolsa R$ 9,45 milhões pagos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Reencontro em mata-matas

São Paulo e Atlético-MG voltam a se enfrentar num mata-mata depois de oito anos. Em 2016, o encontro aconteceu pelas quartas de final da Libertadores e o Tricolor acabou levando a melhor.

Para ter melhor sorte desta vez, o Galo contará com um retorno importante. Recuperado de uma lesão na panturrilha, Hulk está à disposição de Gabriel Milito depois de ser ausência nas últimas sete partidas.

Duelo pessoal?

Com as equipes próximas na tabela do Brasileirão, o confronto entre Bahia e Flamengo desta quarta pode ter um sabor especial para Rogério Ceni. Ex-técnico do Rubro-negro, o atual comandante do Tricolor de Aço ainda busca sua primeira vitória contra os cariocas como treinador. Em 12 encontros, Ceni foi derrotado em todas as oportunidades.

Do lado do clube do Rio de Janeiro, Tite não poderá contar com peças como Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol - todos lesionados.

Onde assistir?

Quarta-feira (28)

São Paulo x Atlético-MG (TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video)

Bahia x Flamengo (TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video)

Quinta-feira (29)

Vasco x Athletico-PR (Amazon Prime Video)

Juventude x Corinthians (SporTV e Premiere)

Eles entraram no jogo e fizeram a diferença!



Qual deles foi o melhor 12° jogador na #CopaBetanoDoBrasil? Será que eles entrarão em cena novamente? pic.twitter.com/evg6zqB1SQ — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 27, 2024

