SEE lança dois editais de fomento e incentivo ao esporte em Pernambuco para 2025

A Secretaria Executiva de Esportes de Pernambuco lançou dois editais para fomentar o esporte no estado em 2025. Entre as iniciativas, estão os programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, Time Pernambuco e o Edital de Fomento Esportivo.

As inscrições para os programas estarão abertas até 6 de fevereiro de 2025. Já as propostas para o Edital de Fomento Esportivo poderão ser submetidas até 7 de fevereiro de 2025. Todo o processo deve ser realizado exclusivamente no site da Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco.

Em 2024, as iniciativas de incentivo beneficiaram 1.041 pessoas, totalizando um investimento de R$ 22,4 milhões. O Bolsa Atleta oferece valores mensais entre R$ 380 e R$ 2.500 para atletas, enquanto o Bolsa Técnico disponibiliza auxílios de R$ 450 a R$ 1.000 para treinadores.

O programa Time Pernambuco, voltado para atletas olímpicos e paralímpicos, concede R$ 2.500 mensais, passagens aéreas e acompanhamento nutricional e psicológico.

O Edital de Fomento Esportivo, com orçamento previsto de R$ 8 milhões, busca financiar projetos sociais e esportivos desenvolvidos por organizações sem fins lucrativos.

Em 2024, 35 projetos foram aprovados, com um investimento total de R$ 7,5 milhões. O resultado preliminar dos projetos aprovados para 2025 será divulgado no dia 10 de março.

Informações adicionais podem ser obtidas pelos e-mails [email protected] (para o Edital de Fomento) e [email protected] (para o Time Pernambuco), ou pelo telefone (81) 3181-4006.

