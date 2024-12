A- A+

PREMIAÇÃO SEE premia atletas e técnicos na 2ª edição do Prêmio Pernambuco Campeão Premiação aconteceu na noite da última quinta (19), na Arena de Pernambuco

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE), por meio da Secretaria Executiva de Esportes, realizou a 2ª edição do Prêmio Pernambuco Campeão.

O evento premiou os melhores atletas e técnicos que representaram Pernambuco em competições nacionais e internacionais ao longo do ano. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta quinta-feira (19), no auditório da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

“Este evento é uma grande festa do esporte pernambucano, que ocorre anualmente para reconhecer e premiar o talento e a dedicação de nossos atletas, paratletas e técnicos. É o momento em que toda a comunidade esportiva se reúne para confraternizar, celebrar as vitórias do esporte ao longo do ano e, ao mesmo tempo, planejar o futuro. O Prêmio Pernambuco Campeão já faz parte da cultura do esporte em nosso estado”, afirmou o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

Durante o evento, foram entregues 191 troféus, em uma premiação dividida em duas partes. Na primeira, foram homenageados os destaques de cada modalidade, indicados pelas 47 federações esportivas.

A segunda parte consistiu na premiação principal, revelando os vencedores das seis categorias: atleta masculino, atleta feminino, paratleta masculino, paratleta feminino, técnico e técnica.

O vencedor da categoria atleta masculino foi Filipe Silva, que em 2024 conquistou com a seleção brasileira a Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer.

Filipe, integrante do programa Bolsa Atleta, foi peça-chave na conquista do sexto título mundial do Brasil. Ele comemorou o reconhecimento como melhor atleta de Pernambuco.

“Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, minha filha e a minha esposa que suporta todo esse processo. Eu como atleta que viajo o mundo todo, fico bastante tempo longe de casa, e eles estão ali para ser meu alicerce, meu pilar e suportar tudo o que eu passo durante essa caminhada no futebol de areia. Esse ano a gente foi campeão da Copa do Mundo FIFA e eu até quebrei o protocolo da Federação e fiz questão de de subir no pódio com a bandeira de Pernambuco porque é um estado que apoia muito o esporte, desenvolvendo políticas públicas, leis de incentivo, bolsa atleta, então só tenho gratidão a todos vocês”, completou Filipe.

Na categoria paratleta feminina, Maria Carolina Santiago foi premiada pelo segundo ano consecutivo como melhor paratleta de Pernambuco.

Em 2024, Carol se destacou como a maior medalhista brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris, conquistando cinco medalhas: três de ouro, duas de prata e uma de bronze. Ela integra o programa Time PE.

“Eu queria iniciar dizendo que estou muito feliz em receber esse reconhecimento. Esse prêmio é tão importante para mim, ainda mais por ter sido indicada com duas outras grandes atletas, que é a Fernanda Yara e a Andresa, minhas colegas de seleção. Isso indica que o nosso estado está realmente forte no esporte. Aproveito também para parabenizar o Governo do Estado por investir muito no esporte, por fazer crescer e acreditar nele como ferramenta de desenvolvimento e inclusão para a construção de uma sociedade melhor”, finalizou Carol.

Entre os técnicos, o vencedor foi Cristiano Rocha, treinador da seleção brasileira feminina de handebol, que esteve nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele comemorou a conquista.

“É uma satisfação enorme estar aqui e poder rever tantos amigos nessa noite especial. Foi um ano muito especial para mim, pela primeira vez comandei, como técnico principal, a seleção brasileira em uma Olimpíada. Queria dividir essa premiação com todos os pernambucanos”, disse.

A novidade desta edição foi a criação de uma homenagem especial para o desporto escolar. Entre os vencedores estava Kawani Sofia, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) de Paulista, que se destacou nas competições escolares.

“Me sinto muito honrada em ver que todo o meu esforço e dedicação valeu a pena. Então, estou muito feliz com o meu ano. Sair com cinco medalhas nos Jogos da Juventude não foi fácil, foi muito difícil, mas com muita dedicação eu consegui. Estou muito feliz também por receber esse prêmio de destaque escolar”, comemorou Kawani.

Lista dos atletas e técnicos premiados:

Melhor Atleta Masculino:

1º Filipe Silva (Beach Soccer)

2º Fernando Balotelli (Decatlo)

3º Gustavo Libório (Karatê)

Melhor Atleta Feminino:

1ª Erica Sena (Marcha Atlética)

2ª Alice Medeiros (Ginástica Rítmica)

3ª Carolina Rodrigues (Natação)

Melhor Paratleta Masculino:

1º Phelipe Rodrigues (Natação)

2º Raimundo Nonato (Futebol de Cegos)

3º Gabriel Souza (Remo)

Melhor Paratleta Feminino:

1ª Maria Carolina Santiago (Natação)

2ª Fernanda Yara (Paratletismo)

3ª Andreza Vitória (Bocha)

Melhor Técnico:

1º Cristiano Rocha (Handebol)

2º Sadler Vasconcelos (Natação)

3º Marcos dos Reis (Paratletismo)

Melhor Técnica:

1ª Poliana Cruz (Bocha)

2ª Conceição de Lima (Ciclismo)

3ª Vanessa Araújo (Karatê)

